Арсений Федотов рассказал, что Тутберидзе может отлично мотивировать во время тренировок

Федотов рассказал о тренировках под руководством Тутберидзе

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Фигурист Арсений Федотов, который дважды одерживал победу среди юношей в первенстве России, рассказал о том, как проходят его тренировки под началом Этери Тутберидзе. Он рассказал, что российский тренер мотивирует настолько сильно, что желание работать сохраняется до конца тренировки.

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Федотов поделился, что попал к Тутберидзе благодаря родителям. Сам мальчик в то время не особо вникал, у него было лишь желание кататься. А родители сообразили и повели его к заслуженному тренеру России. Мальчика взяли в группу спустя 2 недели, чему он рад. Фигурист рассказал, что Тутберидзе мудрая и умная. Она дает множество нужных и отличных рекомендаций.