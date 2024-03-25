Японская фигуристка Сакамото рассказала, как готовится к возвращению россиянок на турниры

Чемпионка мира из Японии Сакамото учит четверной риттбергер, готовясь к возвращению российских фигуристок

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Успешная фигуристка из Японии, трёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото рассказала о своих усилиях по освоению четверного риттбергера для подготовки к будущим соревнованиям с российскими спортсменками.

Фото: commons.wikimedia.org by Sandro Halank is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Японка заявила, что в течение зимы она с командой активно работала над этим прыжком, но перед турниром в Тилбурге они решили сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира.

Каори подчеркнула, что у неё нет жёсткого графика тренировок, и она работает над четверным риттбергером, когда чувствует, что сможет справиться с ним. Она не ставит перед собой чётких целей в этом плане, но всегда стремится к постоянному улучшению.

Каори призналась, что хочет быть готовой к возвращению российских фигуристок и считает, что её нынешний технический арсенал не достаточен для победы, если она будет соревноваться с ними.

"Я хочу быть готова к тому моменту, когда на соревнования вернутся российские девочки, потому что моего сегодняшнего технического арсенала недостаточно для победы, если я буду соревноваться с ними", — сказала Сакамото, которую цитирует Sports.