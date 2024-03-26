9 преимуществ подтягиваний. Бросьте вызов силе тяжести и нарастите силу и мускулатуру

В чем преимущество подтягиваний и как делать это упражнение правильно

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Подтягивания — это классическое силовое упражнение для верхней части тела, нацеленное на спину, плечи, руки и другие поддерживающие мышцы. Это одно из лучших упражнений с отягощениями для тела.

Фото: flickr.com by Official Navy Page is licensed under Creative Commons CC0 License

Ниже мы расскажем, как это упражнение может помочь вам полностью раскрыть свой потенциал в тренажерном зале, будь то наращивание мощной спины, улучшение спортивных результатов или просто выполнение вашего первого подтягивания без посторонней помощи.

1. Подтягивания отлично подходят для наращивания силы.

Это сложное упражнение с замкнутой цепочкой, требующее совместной работы нескольких групп мышц и суставов, что приводит к большему набору и активации мышц.

2. Подтягивания наращивают мускулатуру.

3. Подтягивания улучшают силу хвата.

Сила хвата относится к способности прилагать усилие кистью и пальцами. Обхватываете ли вы пальцами штангу для выполнения тяжелого упражнения или пытаетесь открыть банку любимого клубничного джема, сила хвата играет огромную роль в нашей повседневной жизни.

4. Подтягивания — безопасное упражнение с нагрузкой.

Подтягивания, как правило, безопасны для плечевого сустава при соблюдении правильной техники (золотое правило силовых тренировок!).

5. Есть разновидности упражнения для начинающих.

Приемы подтягивания. Статические приемы на перекладине — подпрыгните так, чтобы подбородок был на одной линии со штангой — в течение 5 — 10 секунд улучшается общая устойчивость и сила.

Подвесы при подтягивании. Подобно захватам на перекладине, подвесы при подтягивании помогают улучшить устойчивость плеч и развить силу хвата.

Бандажи для подтягивания. Хотя подтягивания в ширину сравнимы с подтягиваниями, выполнение подтягиваний с помощью вспомогательных лент является более конкретным способом улучшить технику подтягивания и силу.

6. Упражнения для более продвинутых атлетов.

Основным достижением продвинутого атлета являются подтягивания с отягощением. Оберните пояс для подтягивания вокруг талии, прикрепите его к весовой пластине (или двум!) и увеличьте сопротивление.

7. Подтягивания — универсальная тренировка верхней части тела.

Изменяя хват, толщину перекладины и другие варианты, вы можете использовать подтягивания для воздействия на различные группы мышц и достижения ваших конкретных целей тренировки.

8. Требуется минимальное оборудование.

Подтягивания — это упражнение с отягощением, требующее использования только горизонтальной перекладины.

9. Подтягивания — высокофункциональное упражнение.

Повышенная прочность хвата.

Укрепление позвоночника.

Улучшение осанки.

Как же выполнять это упражнение?

Возьмитесь за перекладину так, чтобы ладони были обращены в любом направлении, которое вы предпочитаете. Поднимайте вес тела, пока подбородок не окажется чуть выше перекладины. Опускайтесь, пока руки не будут полностью вытянуты. Повторите такое количество раз, сколько вы сможете.