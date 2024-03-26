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9 преимуществ подтягиваний. Бросьте вызов силе тяжести и нарастите силу и мускулатуру

В чем преимущество подтягиваний и как делать это упражнение правильно

3:11
Спорт

Подтягивания — это классическое силовое упражнение для верхней части тела, нацеленное на спину, плечи, руки и другие поддерживающие мышцы. Это одно из лучших упражнений с отягощениями для тела.

В чем преимущество подтягиваний и как делать это упражнение правильно
Фото: flickr.com by Official Navy Page is licensed under Creative Commons CC0 License

Ниже мы расскажем, как это упражнение может помочь вам полностью раскрыть свой потенциал в тренажерном зале, будь то наращивание мощной спины, улучшение спортивных результатов или просто выполнение вашего первого подтягивания без посторонней помощи.

1. Подтягивания отлично подходят для наращивания силы.

Это сложное упражнение с замкнутой цепочкой, требующее совместной работы нескольких групп мышц и суставов, что приводит к большему набору и активации мышц.

2. Подтягивания наращивают мускулатуру.

3. Подтягивания улучшают силу хвата.

Сила хвата относится к способности прилагать усилие кистью и пальцами. Обхватываете ли вы пальцами штангу для выполнения тяжелого упражнения или пытаетесь открыть банку любимого клубничного джема, сила хвата играет огромную роль в нашей повседневной жизни.

4. Подтягивания — безопасное упражнение с нагрузкой.

Подтягивания, как правило, безопасны для плечевого сустава при соблюдении правильной техники (золотое правило силовых тренировок!).

5. Есть разновидности упражнения для начинающих.

  • Приемы подтягивания. Статические приемы на перекладине — подпрыгните так, чтобы подбородок был на одной линии со штангой — в течение 5 — 10 секунд улучшается общая устойчивость и сила.
  • Подвесы при подтягивании. Подобно захватам на перекладине, подвесы при подтягивании помогают улучшить устойчивость плеч и развить силу хвата.
  • Бандажи для подтягивания. Хотя подтягивания в ширину сравнимы с подтягиваниями, выполнение подтягиваний с помощью вспомогательных лент является более конкретным способом улучшить технику подтягивания и силу.

6. Упражнения для более продвинутых атлетов.

Основным достижением продвинутого атлета являются подтягивания с отягощением. Оберните пояс для подтягивания вокруг талии, прикрепите его к весовой пластине (или двум!) и увеличьте сопротивление.

7. Подтягивания — универсальная тренировка верхней части тела.

Изменяя хват, толщину перекладины и другие варианты, вы можете использовать подтягивания для воздействия на различные группы мышц и достижения ваших конкретных целей тренировки.

8. Требуется минимальное оборудование.

Подтягивания — это упражнение с отягощением, требующее использования только горизонтальной перекладины.

9. Подтягивания — высокофункциональное упражнение.

  • Повышенная прочность хвата.
  • Укрепление позвоночника.
  • Улучшение осанки.

Как же выполнять это упражнение?

  1. Возьмитесь за перекладину так, чтобы ладони были обращены в любом направлении, которое вы предпочитаете.
  2. Поднимайте вес тела, пока подбородок не окажется чуть выше перекладины.
  3. Опускайтесь, пока руки не будут полностью вытянуты.
  4. Повторите такое количество раз, сколько вы сможете.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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