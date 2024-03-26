9 преимуществ подтягиваний. Бросьте вызов силе тяжести и нарастите силу и мускулатуру

Подтягивания — это классическое силовое упражнение для верхней части тела, нацеленное на спину, плечи, руки и другие поддерживающие мышцы. Это одно из лучших упражнений с отягощениями для тела.
Ниже мы расскажем, как это упражнение может помочь вам полностью раскрыть свой потенциал в тренажерном зале, будь то наращивание мощной спины, улучшение спортивных результатов или просто выполнение вашего первого подтягивания без посторонней помощи.
Это сложное упражнение с замкнутой цепочкой, требующее совместной работы нескольких групп мышц и суставов, что приводит к большему набору и активации мышц.
Сила хвата относится к способности прилагать усилие кистью и пальцами. Обхватываете ли вы пальцами штангу для выполнения тяжелого упражнения или пытаетесь открыть банку любимого клубничного джема, сила хвата играет огромную роль в нашей повседневной жизни.
Подтягивания, как правило, безопасны для плечевого сустава при соблюдении правильной техники (золотое правило силовых тренировок!).
Основным достижением продвинутого атлета являются подтягивания с отягощением. Оберните пояс для подтягивания вокруг талии, прикрепите его к весовой пластине (или двум!) и увеличьте сопротивление.
Изменяя хват, толщину перекладины и другие варианты, вы можете использовать подтягивания для воздействия на различные группы мышц и достижения ваших конкретных целей тренировки.
Подтягивания — это упражнение с отягощением, требующее использования только горизонтальной перекладины.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.