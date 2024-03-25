Тренер Абрамова посоветовала упражнения для баланса тела

Тренер Елена Абрамова рассказала, как научиться держать баланс

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Тренер по йоге Елена Абрамова рассказала, как научиться держать баланс тела.

Фото: wikimedia.org by Yogamritam is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Баланс помогает нам не упасть в гололёд, мобилизовать ресурсы и добраться до пункта назначения, а не в травмпункт", — сказала тренер международного уровня Ольга Мелякова.

Она отметила, что для поддержания равновесия мышечный корсет должен быть хорошо развит. Если вести малоподвижный образ жизни, то чувство баланса может нарушиться.

Тренер по йоге Елена Абрамова рассказала, что есть несколько техник для баланса. Например, тренировки на нестабильной поверхности. Они включают глубокую мускулатуру, которая поддерживает наше тело в вертикальном положении. Ходьба или бег по неровной поверхности тоже помогут улучшить баланс.

"Встаньте прямо, перенесите вес тела на одну ногу. Таз направлен вперёд. Руки положите на таз. Вторая нога чуть вытянута назад. На вдохе начните наклоняться вперёд и вниз, доводя корпус до параллели с полом. Вторая нога вытягивается назад и поднимается вверх. Свободная нога поднимается вверх, пока сохраняется прямая линия от макушки до кончиков пальцев ноги. На выдохе вернитесь в исходное положение. Сделайте 8-12 раз и поменяйте опорную ногу", — объяснила упражнение Абрамова.

Она отметила, что хорошо держать баланс можно научиться на занятиях йогой.