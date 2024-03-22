Хави удалили на две игры из-за споров с арбитром

Главного тренера "Барселоны" дисквалифицировали на два матча

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Главного тренера "Барселоны" Хави удалили на два матча за споры с арбитром во время игры в рамках Ла Лиги.

Фото: flickr.com by Doha Stadium Plus Qatar is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Дело в том, что он получил желтую карточку за то, что очень активно высказывал свое недовольство арбитру в матче 29-го тура "Атлетико". После Хави снова стал что-то выкрикивать судье. Арбитр тут же подбежал к тренеру и показал ему прямую красную карточку. Хави пропустит матчи с "Лас-Пальмасом" и "Кадисом".

Кроме того его оштрафовали на 600 евро за действия в отношении судьи, а его клуб — на 700 евро.

Испанский тренер вернется на свое место 21 апреля, когда его команда сыграет с мадридским "Реалом", пишет портал Relovo.