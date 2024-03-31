Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора

Фитнес-инструктор Елена Соболь представила три упражнения, которые помогут достичь красивых и подтянутых рук, аналогичных как у звезды Майли Сайрус.
Для достижения такой же эффектной формы, как у Майли, необходимо потратить некоторое время.
Эти упражнения можно выполнить даже дома, просто воспользуйтесь гантелями или бутылками с водой.
Встаньте перед зеркалом и медленно поднимайте вытянутые руки в стороны, избегая раскачиваний, выполняйте движения плавно, задействуя только руки. Почувствуйте напряжение в плечах. Рекомендуется выполнить три подхода по 15 повторений.
Второе упражнение, по мнению тренера, направлено на работу бицепсов. Необходимо встать, удерживая руки с гантелями вдоль тела, и начать сгибать их в локтях, поворачивая запястья к плечам. Рекомендуется выполнить три подхода по 12 повторений.
Следующее упражнение способствует укреплению трицепсов. Возьмите одну гантель обеими руками и зафиксируйте локти в статичном положении. Поднимите гантель над головой, согнув руки за спину. Выполните три подхода по 15 повторений.
Не следует выполнять перечисленные упражнения в случае:
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.