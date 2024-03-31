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Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора

Звёздные упражнения для красивых рук по мотивам упражнений Майли Сайрус представила фитнес-инструктор Елена Соболь

1:31
Спорт

Фитнес-инструктор Елена Соболь представила три упражнения, которые помогут достичь красивых и подтянутых рук, аналогичных как у звезды Майли Сайрус.

Звёздные упражнения для красивых рук по мотивам упражнений Майли Сайрус представила фитнес-инструктор Елена Соболь
Фото: Flickr by Jeff Denberg is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для достижения такой же эффектной формы, как у Майли, необходимо потратить некоторое время.

Эти упражнения можно выполнить даже дома, просто воспользуйтесь гантелями или бутылками с водой.

Первое упражнение

Встаньте перед зеркалом и медленно поднимайте вытянутые руки в стороны, избегая раскачиваний, выполняйте движения плавно, задействуя только руки. Почувствуйте напряжение в плечах. Рекомендуется выполнить три подхода по 15 повторений.

Второе упражнение

Второе упражнение, по мнению тренера, направлено на работу бицепсов. Необходимо встать, удерживая руки с гантелями вдоль тела, и начать сгибать их в локтях, поворачивая запястья к плечам. Рекомендуется выполнить три подхода по 12 повторений.

Третье упражнение

Следующее упражнение способствует укреплению трицепсов. Возьмите одну гантель обеими руками и зафиксируйте локти в статичном положении. Поднимите гантель над головой, согнув руки за спину. Выполните три подхода по 15 повторений.

Ограничения

Не следует выполнять перечисленные упражнения в случае:

  • наличия травм или повреждений плечевого сустава, бицепса или трицепса, таких как вывих или растяжение;
  • диагностированного остеоартрита или других заболеваний суставов;
  • проблем с сердцем или высоким артериальным давлением.
Фигура, как у Майли Сайрус | спортивные руки - признак богатства и старости
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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