Олимпийский чемпион по гимнастике считает, что спорт стал заложником политики

Аблязин: непонятно, почему спорт стал заложником политики

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Денис Аблязин, который стал победителем на Олимпиаде в Токио и участником еще двух других Олимпиад, заявил, что не понимает причины, по которым спорт стал пленником политических действий.

Фото: wikimedia.org by Pierre-Yves Beaudouin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Как известно, российские гимнасты отказались от отбора в нейтральном статусе на участие в Олимпиаде 2024 года.

Аблязин прокомментировал это решение. Он заявил, что он не столько расстроен таким исходом, сколько не понимает, почему спорт зависим от политических решений.

Напомним, что Аблязин забрал золотов с другими атлетами в командном турнире на Олимпиаде в 2021 году и занял второе место в соревнованиях по опорному прыжку. А на Играх в 2016 и 2012 годах уверенно забирал серебро и бронзу.