Тренер сборной Сербии оценил россиян в качестве противников по товарищескому матчу

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович подчеркнул важность готовности своей команды к предстоящему товарищескому матчу с Россией в Москве.
Он выразил уважение к современному стилю игры, который предпочитает применять тренер сборной России Валерий Карпин, отметив, что ожидается трудный поединок.
Стойкович также отметил схожесть игрового стиля России с командами Англии и Дании, которые являются соперниками в группе Сербии.
"Нас ждёт трудный матч, мы готовимся к нему. Попробуем наши тактические варианты. На чей стиль похожа игра России? Есть схожесть с Англией и Данией из нашей группы", — сказал Стойкович в разговоре с "Чемпионатом".
Игра между сборными России и Сербии запланирована на 21 марта в 20:00 мск на стадионе "ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина".
Отмечается, что нападающий Душан Влахович из "Ювентуса" не сможет принять участие в игре из-за полученной ранее травмы. Также известно, что защитник Матия Настасич из "Мальорки" пропустит игру по личным причинам.
Российская национальная команда также ожидает матч против Парагвая в 25 марта, который также пройдет на стадионе "ВТБ Арена". Предстоящие встречи предвещают интересные противостояния и возможность проверить тактические варианты перед важными турнирами.
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