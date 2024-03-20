Тренер сборной Сербии оценил россиян в качестве противников по товарищескому матчу

Тренер Сербии Стойкович считает, что сборная России похожа на Данию и Англию

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович подчеркнул важность готовности своей команды к предстоящему товарищескому матчу с Россией в Москве.

Фото: Openverse by Alexander Veprev is licensed under CC BY-SA 4.0

Он выразил уважение к современному стилю игры, который предпочитает применять тренер сборной России Валерий Карпин, отметив, что ожидается трудный поединок.

Стойкович также отметил схожесть игрового стиля России с командами Англии и Дании, которые являются соперниками в группе Сербии.

"Нас ждёт трудный матч, мы готовимся к нему. Попробуем наши тактические варианты. На чей стиль похожа игра России? Есть схожесть с Англией и Данией из нашей группы", — сказал Стойкович в разговоре с "Чемпионатом".

Игра между сборными России и Сербии запланирована на 21 марта в 20:00 мск на стадионе "ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина".

Отмечается, что нападающий Душан Влахович из "Ювентуса" не сможет принять участие в игре из-за полученной ранее травмы. Также известно, что защитник Матия Настасич из "Мальорки" пропустит игру по личным причинам.

Российская национальная команда также ожидает матч против Парагвая в 25 марта, который также пройдет на стадионе "ВТБ Арена". Предстоящие встречи предвещают интересные противостояния и возможность проверить тактические варианты перед важными турнирами.

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