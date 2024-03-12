На федеральном канале могут не показать товарищеский матч между сборными России и Сербии

Зрители могут не увидеть матч между Россией и Сербией на федеральном канале

0:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Пётр Макаренко, владелец компании "Телеспорт", пока не смог договориться с федеральным телеканалом "Матч ТВ" о показе товарищеского матча между сборными России и Сербии.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно информации из телеграм-канала журналиста Ивана Карпова, вместо этого, он предложил выбрать платформу социальной сети "ВКонтакте" для трансляции.

"Матч с Сербией действительно отсутствует в опубликованной нами телепрограмме на предстоящую неделю. На сегодняшний день по состоянию на 11 утра подписанного договора на эту игру, как и на матч с Парагваем, у нас нет", — сказал генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин.

Тащин подчеркнул, что они заинтересованы в показе этой игры на своем телеканале, учитывая значимость матча, интерес зрителей и культурные связи с Сербией.

На данный момент, договор с правообладателями этой игры еще не заключен, и она отсутствует в опубликованной телепрограмме на предстоящую неделю.