На федеральном канале могут не показать товарищеский матч между сборными России и Сербии

Пётр Макаренко, владелец компании "Телеспорт", пока не смог договориться с федеральным телеканалом "Матч ТВ" о показе товарищеского матча между сборными России и Сербии.
Согласно информации из телеграм-канала журналиста Ивана Карпова, вместо этого, он предложил выбрать платформу социальной сети "ВКонтакте" для трансляции.
"Матч с Сербией действительно отсутствует в опубликованной нами телепрограмме на предстоящую неделю. На сегодняшний день по состоянию на 11 утра подписанного договора на эту игру, как и на матч с Парагваем, у нас нет", — сказал генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин.
Тащин подчеркнул, что они заинтересованы в показе этой игры на своем телеканале, учитывая значимость матча, интерес зрителей и культурные связи с Сербией.
На данный момент, договор с правообладателями этой игры еще не заключен, и она отсутствует в опубликованной телепрограмме на предстоящую неделю.
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