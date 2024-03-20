Какие ошибки во время занятий пилатесом не следует допускать, чтобы ваши тренировки приносили больше пользы

Ошибки в пилатесе, которые делают тренировки менее эффективными

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Пилатес активизирует мышцы кора, что позволяет не только увеличить силу, но и улучшить ваше выравнивание и осанку. Но важно делать упражнения правильно, чтобы была польза. На самом деле есть несколько распространенных ошибок, которые вы можете совершать во время тренировок по пилатесу, даже не осознавая этого, и которые могут помешать вашему прогрессу.

Фото: wikimedia.org by Cristian.mirandapezo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

1. Вы не активизируете свое ядро.

Активизация основных мышц имеет решающее значение для каждого движения в пилатесе. Задействуя эти мышцы, вы улучшите свою силу, выравнивание и осанку. Плохая активация сердечника может привести к переутомлению неправильных групп мышц во время данного движения, что может привести к боли и травмам.

2. Вы не задействуете мышцы меньшего размера.

Важно укреплять не только крупные, но и более мелкие группы мышц. Если вы не будете тренировать мышцы меньшего размера, вам будет сложнее увеличить силу в целом, чтобы наилучшим образом поддерживать более крупные группы мышц.

3. Вы неправильно дышите или задерживаете дыхание.

В пилатесе главное — работа с дыханием. Правильное дыхание важно по многим причинам, например, более глубокое подключение к сердцевине для облегчения движений и улучшения кровообращения и снабжения мышц кислородом.

4. Вы торопитесь с выполнением движений.

Пилатес — это не тренировка, на которой вы бежите бегом или ускоряетесь при выполнении упражнений. Речь идет о медленных, устойчивых и целенаправленных движениях, чтобы вы могли выполнять их под контролем.

5. Ваша форма и телосложение не в порядке.

Недостаточное внимание к форме и выравниванию тела может не только снизить эффективность тренировок по пилатесу, но и привести к боли или травмам.

Если вы будете учитывать эти ошибки и избегать их, ваши занятия по пилатесу приведут вас к нужному результату и будут максимально эффективны.