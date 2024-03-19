Александр Большунов прервал серию из 23 побед, впервые за сезон проиграв в личной лыжной гонке

Александр Большунов, который трижды одерживал победу на Олимпийских играх, проиграл в лыжной гонке во время чемпионата России. Состязание проходит в городе Малиновка Архангельская область.
Большунов смог преодолеть расстояние 10 км за минуты и 24 минуты и 35 с половиной секунды. Ориентировочно он занимает 9 место. А лидерство держит за собой Ермил Вокуев, результат которого — 23 минуты и 50 секунд.
Первый за сезон проигрыш Большунова прервал его серию побед, которых было 23.
Лыжник обладает четырьмя серебряными и двумя бронзовыми медалями Игр. А также однажды выиграл чемпионат мира по лыжным гонкам.
Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.