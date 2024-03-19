Алина Шестакова решила уйти из биатлона и вернуться в лыжные гонки

Шестакова заявила о том, что возвращается в лыжные гонки

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Алина Шестакова заявила о том, что приняла решение покинуть биатлон и вернуться в лыжные гонки.

Фото: Self-photographed by Sandro Halank is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Шестакова сказала, что после ее выступлений в биатлоне она поняла, что этот вид спорта ей совсем не подходит. Ей не хватало адреналина. Поэтому приняла решение вернуться в лыжные гонки.

Также спортсменка отметила, что подготовка езды на лыжах сейчас в биатлоне на очень высоком уровне. Она сказала, что группа под руководством Михаила Шашилова тренируются достаточно много и усиленно.

Напомним вам, что Шестакова приняла решение в 2023 году перейти в биатлон, покинув лыжные гонки. Последнее ее соревнование по биатлону состоялось в январе этого года в городе Ижевск. А уже сегодня, 19 марта, она приняла участие в соревнованиях по лыжным гонкам на Чемпионате России.