Алина Шестакова решила уйти из биатлона и вернуться в лыжные гонки

Алина Шестакова заявила о том, что приняла решение покинуть биатлон и вернуться в лыжные гонки.
Шестакова сказала, что после ее выступлений в биатлоне она поняла, что этот вид спорта ей совсем не подходит. Ей не хватало адреналина. Поэтому приняла решение вернуться в лыжные гонки.
Также спортсменка отметила, что подготовка езды на лыжах сейчас в биатлоне на очень высоком уровне. Она сказала, что группа под руководством Михаила Шашилова тренируются достаточно много и усиленно.
Напомним вам, что Шестакова приняла решение в 2023 году перейти в биатлон, покинув лыжные гонки. Последнее ее соревнование по биатлону состоялось в январе этого года в городе Ижевск. А уже сегодня, 19 марта, она приняла участие в соревнованиях по лыжным гонкам на Чемпионате России.
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