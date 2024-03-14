Украинский тренер-"невозвращенец" Игорь Касьяненко может лишиться лицензии за бегство в США

Тренер одесского "Черноморца" Игорь Касьяненко не вернулся на Украину

0:56 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер по физподготовке одесского футбольного клуба "Черноморец" Игорь Касьяненко по окончании сборов в турецкой Антальи не вернулся на Украину. Об этом сообщают украинские СМИ.

Фото: doa.in.ua by Олег Дубина is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

По данным Sport.ua, специалист родом из Луганска, работавший в "Черноморце" с 2022 года, мог уехать в Майами вместе с семьей.

Футбольный клуб осудил поступок Касьяненко и сообщил, что Министерство молодежи и спорта Украины уже проинформировано о ситуации.

«Попытка адекватного диалога со стороны клуба была — в ответ столкнулись с непорядочностью человека. Однако клуб может повлиять на дальнейшую карьеру беглеца. Руководство ФК «Черноморец» инициировало процесс аннулирования Касьяненко тренерской лицензии», — говорится в сообщении.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что "Спартак" должен расторгнуть контракт с Квинси Промесом.