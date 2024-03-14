Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с Промесом, сказав, что команда должна расторгнуть с ним контракт

Аршавин считает, что "Спартак" должен расторгнуть контракт с Промесом

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Андрей Аршавин, который раньше играл за сборную России по футболу, прокомментировал ситуацию, в которую попал Квинси Промес из команды "Спартак". Он сказал, что задержание нападающего московской команды — отличный выход из ситуации, в которой оказался клуб.

Фото: soccer.ru by Эдгар Брещанов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Аршавин считает, что арест Промеса в ОАЭ — конец его истории, и для всех, кроме него самого, это хорошо. Команде "Спартак" и его руководству не придется отвечать на вопросы журналистов о том, почему за них играет осужденный.

Бывший футболист считает, что московский клуб расторгнет контракт с Квинси Промесом. О нем все забудут, и ему самому придется разбираться с проблемами в Нидерландах.

Как стало известно ранее, Квинси Промес был приговорен нидерландским судом к 7,5 годам лишения свободы. А после этой ситуации он был арестован в ОАЭ за скрытие с места ДТП.