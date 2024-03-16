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Какие ошибки нужно избегать при приседаниях, чтобы добиться нужных результатов

Ошибки в приседаниях, которые тормозят ваш прогресс

2:34
Спорт

Если вы выполняете приседания в неправильной форме, вы можете впустую потратить свое время или, что еще хуже, подвергнуть себя риску получения травмы. Улучшайте свою форму приседаний, учитывая эти распространённые ошибки во время следующей тренировки.

Ошибки в приседаниях, которые тормозят ваш прогресс
Фото: focusfitness.net by Anonymous is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для начала расскажем вам, как делать приседания правильно:

  • Встаньте, расставив ноги на ширине бёдер. Слегка поверните ступни в стороны.
  • Согните ноги в коленях (как если бы вы собирались сесть на стул), держа грудь приподнятой.
  • Либо вытяните руки перед собой на высоте плеч для равновесия, либо поднесите их к груди.
  • Держите ноги ровно на полу и не выгибайте поясницу.
  • Теперь проверьте свои колени. Они должны быть направлены в направлении пальцев ног (не сгибаться и не прогибаться) и не должны выходить за пределы пальцев ног.
  • После того как вы опуститесь настолько, насколько позволит гибкость ваших бёдер, сожмите ягодичные мышцы и встаньте обратно.

А теперь обратимся к распространённым ошибкам.

1. Выгибание или округление спины.

Если вы выгибаете или округляете спину в какой-либо момент приседания, вам стоит остановиться. Эта ошибка чаще всего возникает, когда вы встаете из приседа.

2. Сгибание колени внутрь или вытягивание их наружу.

Часто это признак мышечного дисбаланса. Вероятнее всего, у вас слабые бёдра или ягодичные мышцы. Со временем это смещение может вызвать растяжение связок колена, что может привести к боли или травме.

3. Поднятие пяток.

Когда вы приседаете, вся ваша ступня должна стоять на земле, чтобы помочь вам сохранить равновесие. Если это не так, возможно, виной всему недостаточная подвижность голеностопа.

4. Отведение бедер в одну сторону.

Ваша доминирующая сторона может повлиять на ваши приседания, заставляя бедра смещаться вправо или влево. Тем не менее, вы должны стараться изо всех сил, чтобы ваш вес равномерно распределялся на обе ноги во время приседания

5. Сильное отведение ягодиц назад.

В этом случае большая нагрузка ложится на поясницу, а не на ноги. И это может привести к болям в пояснице или скованности.

6. Поднятие слишком больших тяжестей.

Накладывание нескольких пластин на штангу перед приседанием, безусловно, доставляет удовольствие. Но если вы не можете приседать с таким весом в правильной форме, вам стоит оставить несколько пластин для безопасности спины.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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