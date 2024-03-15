Причины, по которым у вас могут болеть колени во время тренировок, и как это исправить

Почему у вас болят колени во время тренировок?

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Если вы испытываете острую боль в колене во время тренировки, лучше остановиться и проконсультироваться с врачом, прежде чем вернуться к тренировкам. А вообще же избегайте этих распространённых ошибок во время тренировок, чтобы избежать боли в коленях.

Фото: agenciabrasil.ebc.com.br by Fernando Frazão is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Brazil License

1. Колени направлены внутрь.

Неправильное положение колен — одна из самых распространенных ошибок во время тренировок, которая может привести к боли в коленях. Когда вы выполняете упражнения, такие как приседания или выпады, ваше колено должно касаться верха обуви, оставаясь позади пальцев ног.

2. Поднятие больших тяжестей.

Поднимать слишком большой вес раньше, чем вы готовы, вредно не только для коленей, но и для всего тела. Чрезмерное сопротивление при выполнении упражнения до того, как вы станете достаточно сильными, может вызвать боль в мышцах, суставах и соединительной ткани или их повреждение. И ваши колени несут на себе основную тяжесть этой перегрузки.

3. Пропуск односторонних упражнений.

Если вы выполняете упражнения только на две ноги (например, приседания) вместо односторонних движений (например, болгарских раздельных приседаний), вы можете начать злоупотреблять своей сильной половиной. Со временем это может привести к боли в колене и его скованности, а также к боли в бёдрах, подколенных сухожилиях и ягодичных мышцах.

4. Неподходящая обувь.

Ваша обувь играет большую роль в обеспечении безопасности во время тренировки, чем вы можете подумать. Хотя неправильная обувь обычно непосредственно не вызывает боли, она может увеличить вероятность плохой формы и неправильного выполнения движения колена, что может привести к боли или травме.