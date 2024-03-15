Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Volkswagen анонсировала новый электрический фургон ID.Buzz GTX с 335 лошадиными силами
Французские офицеры высказались против идеи Макрона отправить войска на Украину
Неправильный прикус: пять фактов, которые надо знать
Моддер увеличил частоту кадров в Dark Souls 2
Дети известных актёров, которым незнакомо слово "нет"
Нарколог Поликарпов перечислил внешние признаки женского алкоголизма
Популярным морским курортом остается Чёрное море
Герань будет цвести! Делимся правильной подкормкой растения
Ученые обнаружили в Ираке храм персидской богини плодородия Анахиты
Причины, по которым у вас могут болеть колени во время тренировок, и как это исправить

Почему у вас болят колени во время тренировок?

1:46
Спорт

Если вы испытываете острую боль в колене во время тренировки, лучше остановиться и проконсультироваться с врачом, прежде чем вернуться к тренировкам. А вообще же избегайте этих распространённых ошибок во время тренировок, чтобы избежать боли в коленях.

Почему у вас болят колени во время тренировок?
Фото: agenciabrasil.ebc.com.br by Fernando Frazão is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Brazil License

1. Колени направлены внутрь.

Неправильное положение колен — одна из самых распространенных ошибок во время тренировок, которая может привести к боли в коленях. Когда вы выполняете упражнения, такие как приседания или выпады, ваше колено должно касаться верха обуви, оставаясь позади пальцев ног.

2. Поднятие больших тяжестей.

Поднимать слишком большой вес раньше, чем вы готовы, вредно не только для коленей, но и для всего тела. Чрезмерное сопротивление при выполнении упражнения до того, как вы станете достаточно сильными, может вызвать боль в мышцах, суставах и соединительной ткани или их повреждение. И ваши колени несут на себе основную тяжесть этой перегрузки.

3. Пропуск односторонних упражнений.

Если вы выполняете упражнения только на две ноги (например, приседания) вместо односторонних движений (например, болгарских раздельных приседаний), вы можете начать злоупотреблять своей сильной половиной. Со временем это может привести к боли в колене и его скованности, а также к боли в бёдрах, подколенных сухожилиях и ягодичных мышцах.

4. Неподходящая обувь.

Ваша обувь играет большую роль в обеспечении безопасности во время тренировки, чем вы можете подумать. Хотя неправильная обувь обычно непосредственно не вызывает боли, она может увеличить вероятность плохой формы и неправильного выполнения движения колена, что может привести к боли или травме.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Трогательные слова на прощании с Светланой Моргуновой: что рассказал телеведущий Владимир Березин?

Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.

Прощание с легендарной ведущей Светланой Моргуновой: коллеги и близкие вспоминают ее на церемонии в Москве
Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли на 2024 год
Перенёсший операцию актёр Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли до 2025 года
Чем подкормить чеснок, если он желтеет? Делимся с вами секретами
Актёр Игорь Петренко рассказал, какие фильмы рекомендует своему сыну Матвею: вы удивитесь выбору
Первый пошёл? Болгария открывает шенгенскую визу для россиян Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Сводка с фронта: в Харькове уничтожен отель с наёмниками, горы трупов боевиков ВСУ на границе РФ
Мечта пенсионеров свершилась: названы породы собак, которые станут лучшими друзьями пожилых людей
Где лучше выращивать баклажаны: на открытом грунте или в теплице
Где лучше выращивать баклажаны: на открытом грунте или в теплице
Последние материалы
Brabus представил нового монстра: Mercedes-AMG S63 E-Performance с 930 лошадиными силами
Восемь способов ускорить обмен веществ
RS: слова Путина об Украине должны заставить Запад задуматься о переговорах
Врач Асанов: частое употребление алкоголя может вызвать слабоумие и шизофрению
Учёные нашли эффективную и безопасную методику лечения облысения
Полянский: Зеленский готов утопить Украину в крови ради сохранения власти
Нужно ли перепахивать огород весной?
Revolution Team преображает классику: GTA Vice City в стиле Grand Theft Auto IV
МИД Финляндии: США следует прислушаться к идеи отправки войск на Украину
Кинологи объяснили, почему некоторые кошки не боятся собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников