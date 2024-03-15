Как правильно составить круговую тренировку, чтобы она вам не надоедала и приносила максимальную пользу

Выбирая круговую тренировку, вы настраиваетесь на циклическое выполнение нескольких упражнений, как правило от 5 до 10. Эти упражнения должны быть нацелены на разные группы мышц, и перерыв межд ними должен быть минимальным.
В результате получается тренировка, которая нагружает вашу мышечную силу и выносливость и вашу кардиореспираторную систему.
Круговые тренировки имеют массу преимуществ. Для начала, это отличное средство от скуки. А также такая тренировка поможет сжигать калории более эффективно.
Итак, вот шесть простых шагов, которые помогут вам составить идеальную круговую тренировку.
Шаг 1: установите ограничение по времени.
Для круговой тренировки идеально подходит время от 10 до 45 минут, но чем короче тренировка, тем сильнее вы должны напрягаться.
Шаг 2: выберите упражнение для верхней части тела.
Вы можете выбирать разные движения верхней части тела в каждом подходе или просто повторять одно и то же упражнение каждый раз, если хотите упростить задачу.
Шаг 3: выберите упражнение для нижней части тела.
Точно так же, как вы делали с верхней частью тела, выбирайте упражнения, которые будут воздействовать на каждую мышцу нижней части тела.
Шаг 4: подберите комплексное упражнение.
Вы улучшите частоту сердечных сокращений, добавив в свой план круговых тренировок несколько упражнений для всего тела.
Шаг 5: добавьте одну минуту кардиотренировок с максимальным усилием.
Это могут быть бег, прыжки на скакалке или даже езда на велосипеде.
Шаг 6: отдохните одну минуту.
Вы это заслужили. Снизьте частоту сердечных сокращений, а затем повторите круг столько раз, сколько захотите, для полной тренировки.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.