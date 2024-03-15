Как правильно составить круговую тренировку, чтобы она вам не надоедала и приносила максимальную пользу

Как составить идеальную круговую тренировку?

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Выбирая круговую тренировку, вы настраиваетесь на циклическое выполнение нескольких упражнений, как правило от 5 до 10. Эти упражнения должны быть нацелены на разные группы мышц, и перерыв межд ними должен быть минимальным.

Фото: unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В результате получается тренировка, которая нагружает вашу мышечную силу и выносливость и вашу кардиореспираторную систему.

Круговые тренировки имеют массу преимуществ. Для начала, это отличное средство от скуки. А также такая тренировка поможет сжигать калории более эффективно.

Итак, вот шесть простых шагов, которые помогут вам составить идеальную круговую тренировку.

Шаг 1: установите ограничение по времени.

Для круговой тренировки идеально подходит время от 10 до 45 минут, но чем короче тренировка, тем сильнее вы должны напрягаться.

Шаг 2: выберите упражнение для верхней части тела.

Вы можете выбирать разные движения верхней части тела в каждом подходе или просто повторять одно и то же упражнение каждый раз, если хотите упростить задачу.

Шаг 3: выберите упражнение для нижней части тела.

Точно так же, как вы делали с верхней частью тела, выбирайте упражнения, которые будут воздействовать на каждую мышцу нижней части тела.

Шаг 4: подберите комплексное упражнение.

Вы улучшите частоту сердечных сокращений, добавив в свой план круговых тренировок несколько упражнений для всего тела.

Шаг 5: добавьте одну минуту кардиотренировок с максимальным усилием.

Это могут быть бег, прыжки на скакалке или даже езда на велосипеде.

Шаг 6: отдохните одну минуту.

Вы это заслужили. Снизьте частоту сердечных сокращений, а затем повторите круг столько раз, сколько захотите, для полной тренировки.