Советы, которые помогут вам быть физически и морально готовыми к тренировкам после травмы

Как вернуться к тренировкам после травмы

2:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

Эмоциональные проблемы, связанные с травмами в спорте и фитнесе, делают процесс возобновления тренировок еще более напряженным и неопределенным. Но, хотя каждый человек и травма разные, есть несколько общих принципов, которые помогут вам вернуться к спорту. Следуйте им, и, возможно, вы сможете без особых проблем вернуться к тренировкам.

Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

1. Обратитесь к врачу после получения травмы.

Это поможет вам определить приблизительные сроки восстановления, а также поможет вам выяснить, что могло стать причиной вашей травмы в первую очередь. Так что вы сможете как устранить основные причины, так и безопасно вернуться к тренировкам.

2. Отслеживайте свою боль.

Прислушиваться к своему телу может быть непросто, когда вы восстанавливаетесь после травмы. Но это необходимо, чтобы понять уровень опасности травмы и дальнейшее ее лечение.

3. Научитесь отличать "обычную боль” от "большой проблемы”.

Вероятно, возвращение к тренировкам не избавит от дискомфорта: в целом, некоторая болезненность является нормальным явлением, когда вы возобновляете упражнения, которые давно не выполняли. На что нужно обращать внимание, так это на боль, которая возникает перед тренировкой — либо из-за вашей последней тренировки, либо просто из-за ежедневных занятий — и сохраняется ли она на следующий день или после него.

4. Наберитесь терпения.

Сопротивляйтесь желанию продолжить с того места, на котором вы остановились до травмы. Цель состоит в том, чтобы облегчить себе возвращение к занятиям в течение нескольких недель.

5. Серьезно отнеситесь к перекрестным тренировкам.

Перекрестные тренировки могут укрепить вашу базу силы и выносливости, одновременно заставляя ваше тело двигаться разными способами и в разных направлениях.

6. Найдите время для силовых тренировок.

Силовые тренировки способствуют восстановлению и могут снизить риск повторного получения травмы.

7. Подпитывайте свое возвращение.

Ваше тело нуждается в энергии и питательных веществах для заживления, как во время острой фазы вашего выздоровления, так и по мере того, как вы возвращаетесь к физической активности.

Следуя этим советам, вам будет легче вернуться к тренировкам. Главное помните — нельзя сразу перенапрягать себя, нужно учиться слушать, что вам говорит ваше тело.