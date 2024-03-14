Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы 20 наиболее популярных сериалов в России
В Белгородской и Курской областях были уничтожены беспилотники ВСУ
Приморские фермеры получили 6,3 млн рублей за погибший урожай
No Rest for the Wicked: Moon Studios анонсировали автономный режим
Шесть упражнений, которые помогут справиться с болями в пояснице
Дима Билан сообщил об участии в новом ТВ-проекте: "Скоро"
Названы города, где самая высокая доля нераспроданного жилья среди новостроек
На Береговом проезде в Москве взорвалась иномарка
Дизайнер посоветовала применять в интерьере жилья не более трёх цветов
Советы, которые помогут вам быть физически и морально готовыми к тренировкам после травмы

Как вернуться к тренировкам после травмы

2:26
Спорт

Эмоциональные проблемы, связанные с травмами в спорте и фитнесе, делают процесс возобновления тренировок еще более напряженным и неопределенным. Но, хотя каждый человек и травма разные, есть несколько общих принципов, которые помогут вам вернуться к спорту. Следуйте им, и, возможно, вы сможете без особых проблем вернуться к тренировкам.

Как вернуться к тренировкам после травмы
Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

1. Обратитесь к врачу после получения травмы.

Это поможет вам определить приблизительные сроки восстановления, а также поможет вам выяснить, что могло стать причиной вашей травмы в первую очередь. Так что вы сможете как устранить основные причины, так и безопасно вернуться к тренировкам.

2. Отслеживайте свою боль.

Прислушиваться к своему телу может быть непросто, когда вы восстанавливаетесь после травмы. Но это необходимо, чтобы понять уровень опасности травмы и дальнейшее ее лечение.

3. Научитесь отличать "обычную боль” от "большой проблемы”.

Вероятно, возвращение к тренировкам не избавит от дискомфорта: в целом, некоторая болезненность является нормальным явлением, когда вы возобновляете упражнения, которые давно не выполняли. На что нужно обращать внимание, так это на боль, которая возникает перед тренировкой — либо из-за вашей последней тренировки, либо просто из-за ежедневных занятий — и сохраняется ли она на следующий день или после него.

4. Наберитесь терпения.

Сопротивляйтесь желанию продолжить с того места, на котором вы остановились до травмы. Цель состоит в том, чтобы облегчить себе возвращение к занятиям в течение нескольких недель.

5. Серьезно отнеситесь к перекрестным тренировкам.

Перекрестные тренировки могут укрепить вашу базу силы и выносливости, одновременно заставляя ваше тело двигаться разными способами и в разных направлениях.

6. Найдите время для силовых тренировок.

Силовые тренировки способствуют восстановлению и могут снизить риск повторного получения травмы.

7. Подпитывайте свое возвращение.

Ваше тело нуждается в энергии и питательных веществах для заживления, как во время острой фазы вашего выздоровления, так и по мере того, как вы возвращаетесь к физической активности.

Следуя этим советам, вам будет легче вернуться к тренировкам. Главное помните — нельзя сразу перенапрягать себя, нужно учиться слушать, что вам говорит ваше тело.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Принцесса Кейт Миддлтон хочет отречься от королевских обязанностей
Конспирологов не остановить: Кейт Миддлтон может отказаться от престола
Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток
Любовь зла: реальные случаи, как сотрудницы правоохранительных органов становились сообщницами своих возлюбленных-арестантов
Доверия к Западу нет. Путин обозначил чёткие векторы российской политики Дмитрий Плотников Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Упражнения на пресс, которые можно выполнять даже сидя на стуле
Стало известно, кому досталась элитная квартира Юлии Началовой
Красивейший цветок словно осыпан бисером: его обожают ландшафтные дизайнеры - в переводе означает "пахнущий кустарник"
Красивейший цветок словно осыпан бисером: его обожают ландшафтные дизайнеры - в переводе означает "пахнущий кустарник"
Последние материалы
Дизайнер посоветовала применять в интерьере жилья не более трёх цветов
Учёные заметили следы лесных пожаров в виде радиоактивного свинца в море Лаптевых
Российские военные взяли под огневой контроль село Первомайское в ДНР
Депутат ГД Вассерман напомнил, что в России пока нет задачи по запрету криптовалюты
Почему китайцы предпочитают иностранные автомобили своим собственным
Как вернуться к тренировкам после травмы
Как действовать при аварийной утечке масла в дороге: советы экспертов
Иностранные студенты в Югре попробовали чёрную икру
У Дмитрия Нагиева нашелся внебрачный сын
Тесто для блинов на молоке: рецепт, который должен получиться у всех
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников