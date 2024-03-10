Вяльбе рассказала о состоянии последней госпитализированной лыжницы после завала в Сочи

Во время женского масс-старта на 10 км на Спартакиаде в Сочи произошёл массовый завал из-за сильного тумана, в результате которого 17 спортсменок были госпитализированы.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести расследование этого инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
Из 17 госпитализированных спортсменок одна осталась в больнице. Президент ФЛГР Елена Вяльбе подтвердила, что её состояние хорошее, она находится на поправке, и планируется, что в понедельник ее выпишут из больницы.
"У неё хорошее самочувствие. Идет на поправку. В понедельник уже выпишут", — сказала Вяльбе в разговоре со "Спорт-Экспресс".
После инцидента Минспорт РФ принял решение об отмене мужской гонки на Спартакиаде.
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