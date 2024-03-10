Вяльбе рассказала о состоянии последней госпитализированной лыжницы после завала в Сочи

Вяльбе рассказала, что последнюю госпитализированную лыжницу после завала в Сочи выпишут 11 марта

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Во время женского масс-старта на 10 км на Спартакиаде в Сочи произошёл массовый завал из-за сильного тумана, в результате которого 17 спортсменок были госпитализированы.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести расследование этого инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Из 17 госпитализированных спортсменок одна осталась в больнице. Президент ФЛГР Елена Вяльбе подтвердила, что её состояние хорошее, она находится на поправке, и планируется, что в понедельник ее выпишут из больницы.

"У неё хорошее самочувствие. Идет на поправку. В понедельник уже выпишут", — сказала Вяльбе в разговоре со "Спорт-Экспресс".

После инцидента Минспорт РФ принял решение об отмене мужской гонки на Спартакиаде.

Спортсменки пострадали во время лыжного забега в Сочи