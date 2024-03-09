Несколько советов и упражнений, которые помогут вам избавиться от жира на грудной клетке

Как избавиться от жира вокруг грудной клетки

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Жир, который образовался вокруг вашей грудной клетки или живота, является обычным явлением, и его часто называют просто "жир на животе". Избавиться от этого типа жира может быть непросто, особенно потому, что вы не можете нацелить потерю жира на какую-то определенную часть своего тела. Тем не менее, важно сократить эту область, поскольку жир вокруг живота может увеличить риск таких заболеваний, как инсульт и болезни сердца.

Фото: flickr.com by Tyler Read is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Следуйте этим советам, и вы избавитесь от жира в этой области.

Создайте дефицит калорий.

Лучший способ создать дефицит калорий, который подходит именно вам, — это постепенно сокращать потребление калорий в день и больше заниматься спортом или сочетать то и другое. Старайтесь есть меньшими порциями и выбирайте низкокалорийные продукты, которые к тому же сытны.

Выбирайте питательные продукты.

Старайтесь есть больше цельных продуктов с низкой энергетической ценностью. Это могут быть фрукты, овощи, цельные злаки, листовая зелень, нежирный белок и молочные продукты с пониженным содержанием жира.

Поддерживайте уровень гидратации.

Хотя вздутие живота не приводит к постоянному увеличению веса, оно может вызывать беспокойство и затруднять отслеживание прогресса в снижении веса. Вздутие живота, как правило, возникает в области живота и грудной клетки и часто вызвано задержкой воды. Один из способов борьбы с этим — пить много воды в течение дня.

Сжигайте калории с помощью аэробных упражнений.

Аэробные или сердечно-сосудистые упражнения могут помочь сжечь жир на грудной клетке и вокруг живота. Сюда входят любые упражнения, повышающие частоту сердечных сокращений, в том числе:

Кикбоксинг

Степ-аэробика

Прыжки со скакалкой

Быстрая ходьба или бег

Велоспорт

Плавание

Использование эллиптического тренажера

Включите силовые тренировки.

Один из лучших видов силовых тренировок, который вы можете использовать для сжигания жира (при сохранении мышц), — это силовые тренировки. С помощью этой тренировки ваши мышцы смогут продолжать сжигать калории еще долгое время после того, как вы закончите тренировку, что также поможет вам сжигать жир.

Тренируйте косые мышцы живота.

Частью вашей программы силовых тренировок должны быть упражнения для пресса, которые прорабатывают многие различные части вашего пресса. Помимо обычных скручиваний, попробуйте некоторые из следующих упражнений для активизации косых мышц (там, где обычно скапливается жировая прослойка на ребрах):

Передние планки

Обратные приседания

V-образные упражнения (которые в основном воздействуют на прямую мышцу живота в передней части талии)

Боковые планки

Скручивания туловища (лежа лицом вверх на мяче для стабилизации)

Удары по дереву (с помощью гантели, медицинского мяча или троса с высоким шкивом)

Следуя этим шагам, выс можете избавиться от жира в области грудной клетки.