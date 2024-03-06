Пивоварова призналась, что не понимает, почему в Дубае дисквалифицировали именно Рублёва

Теннисистка Пивоварова не согласилась, что дисквалифицированный Рублёв вёл себя хуже соперника

2:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова выразила поддержку теннисистам, которые выступили в защиту россиянина Андрея Рублёва после его дисквалификации в полуфинале турнира в Дубае.

Фото: wikimedia.org by Carine06 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Пивоварова похвалила теннисистов, которые высказались против решения дисквалифицировать Рублева. Рейли Опелка из США заявил, что линейного судью следовало бы опустить до уровня пиклбола, в то время как Ник Кирьос из Австралии написал в социальных сетях, что Рублёв не заслужил дисквалификацию. Александр Бублик из Казахстана, соперник Рублёва, также высказал желание продолжить матч.

Пивоварова поддержала эти теннисистов и считает, что решение о дисквалификации Рублёва было несправедливым. Она отметила, что как Рублёв, так и Бублик активно проявляли эмоции в предыдущих геймах и что оба игрока являются достаточно эмоциональными.

Она подчеркнула, что дисквалификация Рублёва была несправедливой, поскольку Бублик также проявлял эмоции.

"Дисквалификация была несправедливым решением по отношению к Андрею, так как соперник вел себя таким же образом, а дисквалифицировали именно Рублёва. Тогда уж надо было обоих дисквалифицировать. Я не согласна с тем, что Андрей вел себя хуже Бублика", — сказала Пивоварова, которую цитирует Газета.Ru.

Дисквалификация Рублёва произошла при счёте 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 5:6. Рублёв возразил решению линейного судьи, назвав его "дебилом". Хотя судья не услышал этого, другой арбитр, говорящий по-русски, услышал оскорбление и передал информацию супервайзеру матча, переведя слова на английский язык через матерное слово.

Супервайзер принял решение о дисквалификации Рублёва, несмотря на его заявления о том, что он не использовал мата. Однако супервайзер решил довериться переводу русскоязычного арбитра.