Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Балицкий: Россия улучшила свои позиции в Работино
В ГИБДД рассказали, что может спасти детей в автомобиле в случае ДТП
Афеландра — прекрасный цветок с крупными глянцевыми листьями
Минэкономразвития предоставило данные по уровню инфляции
Экономисты рассказали о перспективах Китая, ЕС и электромобилей в случае победы Трампа
Climate: извержение супервулкана не сможет привести к резкому похолоданию
Новый патч 1.3.3. для Diablo IV
Курбан Омаров пришёл с возлюбленной в ЗАГС
Владимир Путин рассказал, в чем суть Всемирного фестиваля молодежи
Пивоварова призналась, что не понимает, почему в Дубае дисквалифицировали именно Рублёва

Теннисистка Пивоварова не согласилась, что дисквалифицированный Рублёв вёл себя хуже соперника

2:00
Спорт

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова выразила поддержку теннисистам, которые выступили в защиту россиянина Андрея Рублёва после его дисквалификации в полуфинале турнира в Дубае.

Теннисистка Пивоварова не согласилась, что дисквалифицированный Рублёв вёл себя хуже соперника
Фото: wikimedia.org by Carine06 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Пивоварова похвалила теннисистов, которые высказались против решения дисквалифицировать Рублева. Рейли Опелка из США заявил, что линейного судью следовало бы опустить до уровня пиклбола, в то время как Ник Кирьос из Австралии написал в социальных сетях, что Рублёв не заслужил дисквалификацию. Александр Бублик из Казахстана, соперник Рублёва, также высказал желание продолжить матч.

Пивоварова поддержала эти теннисистов и считает, что решение о дисквалификации Рублёва было несправедливым. Она отметила, что как Рублёв, так и Бублик активно проявляли эмоции в предыдущих геймах и что оба игрока являются достаточно эмоциональными.

Она подчеркнула, что дисквалификация Рублёва была несправедливой, поскольку Бублик также проявлял эмоции.

"Дисквалификация была несправедливым решением по отношению к Андрею, так как соперник вел себя таким же образом, а дисквалифицировали именно Рублёва. Тогда уж надо было обоих дисквалифицировать. Я не согласна с тем, что Андрей вел себя хуже Бублика", — сказала Пивоварова, которую цитирует Газета.Ru.

Дисквалификация Рублёва произошла при счёте 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 5:6. Рублёв возразил решению линейного судьи, назвав его "дебилом". Хотя судья не услышал этого, другой арбитр, говорящий по-русски, услышал оскорбление и передал информацию супервайзеру матча, переведя слова на английский язык через матерное слово.

Супервайзер принял решение о дисквалификации Рублёва, несмотря на его заявления о том, что он не использовал мата. Однако супервайзер решил довериться переводу русскоязычного арбитра.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Эти цветы идеальны для посадки под кронами деревьям: они порадуют ослепительным цветением - тень им ни по чём

Рододендрон, медуница, фуксия будут отлично расти в тени.

Подборка тенелюбивых цветов
Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы
В США сатанистам разрешили продвигать своё учение в школах Дмитрий Плотников Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова Нуланд уходит в отставку, в сети вспомнили её сэндвичи на Майдане и жизнь с 80 советскими моряками Олег Володин
Это самые сильные породы собак: какая является самой сильной на планете
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Всем любителям эстетики: шестерка красавцев собачьего мира для вашей семьи
Всем любителям эстетики: шестерка красавцев собачьего мира для вашей семьи
Последние материалы
Балицкий: Россия улучшила свои позиции в Работино
В ГИБДД рассказали, что может спасти детей в автомобиле в случае ДТП
В ЕС заявили об утрате своей "мягкой силы"
В США сатанистам разрешили продвигать своё учение в школах
Афеландра — прекрасный цветок с крупными глянцевыми листьями
Минэкономразвития предоставило данные по уровню инфляции
Экономисты рассказали о перспективах Китая, ЕС и электромобилей в случае победы Трампа
Climate: извержение супервулкана не сможет привести к резкому похолоданию
Новый патч 1.3.3. для Diablo IV
Курбан Омаров пришёл с возлюбленной в ЗАГС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников