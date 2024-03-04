Российский теннисист Андрей Рублёв поблагодарил комиссию ATP после дисквалификации с турнира в Дубае

5-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв впервые раскрыл свои мысли по поводу дисквалификации, произошедшей на турнире ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
Дисциплинарное наказание было наложено в полуфинальном матче с казахстанским спортсменом Александром Бубликом.
Поединок был прерван в третьем сете из-за конфликта Рублёва с линейным судьей. Спортсмен из России допустил грубое высказывание в адрес арбитра, что послужило причиной его дисквалификации.
Впоследствии апелляция теннисиста была частично удовлетворена комиссией ATP. Ему были начислены очки за выход в полуфинал и сохранены призовые.
"Я хотел бы поблагодарить комиссию ATP за то, что моя апелляция была удовлетворена. Первоначальное решение было изменено. Надеюсь, что в будущем ATP внимательно изучит это правило и внесёт в него изменения", — написал Рублёв.
Напомним, что Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, Андрей Рублёв одержал победу на турнире ATP 250 в Гонконге. В финале он одолел Эмиля Руусувуори со счётом 6-4, 6-4, увеличив своё количество одиночных титулов до 15.
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