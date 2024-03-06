Названы самые популярные виды спорта, которыми занимаются россиянки

Стало известно, каким видом спорта россиянки занимаются чаще всего

2:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Согласно исследованию, выполненному компанией Regions Development, самым популярным видом спорта среди женщин в России стала йога.

Фото: Own work by Nikiwiki242 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В результате опроса было установлено, что 25% опрошенных женщин занимаются йогой. Также упоминаются редкие виды спорта, такие как бильярд, компьютерный спорт, фехтование и автогонки.

Интерес к спорту представительницы прекрасного пола остается высоким: 78% опрошенных женщин заявили, что занимаются спортом, и только 22% отказались от этой активности, пишет Газета.Ru.

Более того, женщины занимаются спортом достаточно регулярно и интенсивно. Из опроса следует, что 34% женщин тренируются 2-3 раза в неделю, а еще 17% — 4 раза в неделю и чаще. Только 8% указали, что занимаются спортом по настроению и нерегулярно.

Лидерами среди популярных видов спорта среди российских женщин стали йога и другие подобные виды физической активности, которые заинтересовали 25% опрошенных. Фитнес занял второе место по популярности среди женщин (20%), а лёгкая атлетика заняла третье место с 14% голосов (бег, ходьба, прыжки, метание диска). Также в десятку самых популярных видов спорта вошли танцы (13%), боевые искусства (10%), водные виды спорта (8%), игровые виды спорта (4%), силовые тренировки (3%), лыжные виды спорта (2%) и стрельба (1%).

Некоторые редкие виды спорта, такие как бильярд, скалолазание, компьютерный спорт, фехтование, автогонки, керлинг, спортивное ориентирование, биатлон и гребля, также были упомянуты в ходе опроса.

Интересно, что 61% опрошенных женщин выразили желание иметь спортивную инфраструктуру в непосредственной близости от своего жилья, чтобы заниматься спортом. Еще 21% предпочли бы заниматься только дома, а 18% выразили предпочтение комбинированным занятиям — в домашних условиях и дистанционно.