Оптимизация здоровья: какой объем тренировок нужен мужчинам и женщинам для минимизации риска

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Китайские ученые заявили, что женщины получают больше пользы от тренировок, чем мужчины

1:16
Здоровье

Китайские ученые из университета Цинхуа провели исследование, чтобы выяснить, как физические упражнения воздействуют на мужчин и женщин. По результатам исследования выяснилось, что у женщин физические упражнения приносят больше пользы, чем у мужчин.

Китайские ученые заявили, что женщины получают больше пользы от тренировок, чем мужчины
Фото: Own work by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эксперимент с добровольцами подтвердил, что у женщин наблюдается более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Среди рекомендованных упражнений ученые упомянули быструю ходьбу, интенсивные тренировки, велотренажер и силовые упражнения. Результаты исследования показали, что спорт оказывает более значительное воздействие на женский организм по сравнению с мужским.

В частности, регулярные занятия спортом снизили риск смерти от различных причин на 24% среди женщин и на 15% среди мужчин. Чтобы достичь такого же эффекта, женщинам достаточно заниматься физическими упражнениями 140 минут в неделю, в то время как для мужчин требуется 300 минут тренировок.

Это может быть связано с некоторыми анатомическими особенностями, которые пока не были полностью выявлены учеными. Однако предполагается, что женщины могут прилагать больше усилий во время тренировок, что влияет на получаемые ими результаты.


Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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