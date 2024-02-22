Оптимизация здоровья: какой объем тренировок нужен мужчинам и женщинам для минимизации риска

Китайские ученые из университета Цинхуа провели исследование, чтобы выяснить, как физические упражнения воздействуют на мужчин и женщин. По результатам исследования выяснилось, что у женщин физические упражнения приносят больше пользы, чем у мужчин.
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Эксперимент с добровольцами подтвердил, что у женщин наблюдается более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Среди рекомендованных упражнений ученые упомянули быструю ходьбу, интенсивные тренировки, велотренажер и силовые упражнения. Результаты исследования показали, что спорт оказывает более значительное воздействие на женский организм по сравнению с мужским.
В частности, регулярные занятия спортом снизили риск смерти от различных причин на 24% среди женщин и на 15% среди мужчин. Чтобы достичь такого же эффекта, женщинам достаточно заниматься физическими упражнениями 140 минут в неделю, в то время как для мужчин требуется 300 минут тренировок.
Это может быть связано с некоторыми анатомическими особенностями, которые пока не были полностью выявлены учеными. Однако предполагается, что женщины могут прилагать больше усилий во время тренировок, что влияет на получаемые ими результаты.
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