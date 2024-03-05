Захарова попыталась объяснить политику МОК в отношении россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала своё мнение о политике МОК в отношении России, назвав её русофобской и антироссийской.
Дипломат выразила удивление такой позиции МОК и подчеркнула, что они сами уничтожают олимпийское движение, вместо его поддержки и развития, как это должно было бы быть.
Захарова также указала на парадоксальность ситуации, ссылаясь на множество конфликтов в мире, включая Ближний Восток, и отсутствие аналогичного подхода МОК в отношении других стран.
Она предположила, что такая позиция является выражением морально-нравственных убеждений конкретных лиц в МОК, имеет националистический оттенок и направлена против народа России.
"Это не принципиальная, а какая-то морально-нравственная позиция конкретных людей в МОК, которые решили его почему-то политизировать… А это исключительно националистическая позиция против народа нашей страны. Русофобская, антироссийская", — сказала Захарова, которую цитирует ТАСС.
Захарова заметила, что у неё нет другого объяснения для такой политики МОК.
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