Захарова попыталась объяснить политику МОК в отношении россиян

Захарова отметила, что позиция МОК — исключительно националистическая против россиян

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала своё мнение о политике МОК в отношении России, назвав её русофобской и антироссийской.

Фото: CreativeCommons by Сурен is licensed under CC BY 3.0

Дипломат выразила удивление такой позиции МОК и подчеркнула, что они сами уничтожают олимпийское движение, вместо его поддержки и развития, как это должно было бы быть.

Захарова также указала на парадоксальность ситуации, ссылаясь на множество конфликтов в мире, включая Ближний Восток, и отсутствие аналогичного подхода МОК в отношении других стран.

Она предположила, что такая позиция является выражением морально-нравственных убеждений конкретных лиц в МОК, имеет националистический оттенок и направлена против народа России.

"Это не принципиальная, а какая-то морально-нравственная позиция конкретных людей в МОК, которые решили его почему-то политизировать… А это исключительно националистическая позиция против народа нашей страны. Русофобская, антироссийская", — сказала Захарова, которую цитирует ТАСС.

Захарова заметила, что у неё нет другого объяснения для такой политики МОК.