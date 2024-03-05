"Чемпионат Франции" может стать "Макдоналдсом-Лигой 1"

Футбольный чемпионат Франции может сменить название

Национальный чемпионат Франции может стать "Макдоналдс Лигой 1".

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Смена названия связана со сменой основного спонсора и условиями по контракту с новым спонсором, который внёс оплату за изменение нейминга, то есть названия чемпионата. Ранее основным спонсором чемпионата Франции была корпорация "Uber Eat", а теперь им становится компания "McDonalds". Новый спонсор выдвинул предложение о смене названия при условии получения €20 млн. в год.

Готовность руководства турнира подписать столь странные условия связана с тем, что чемпионат Франции теряет интерес зрителей и, как следствие, часть доходов. Снижение интереса к чемпионату произошло после ухода из лидерского клуба Франции-"ПСЖ" (Пари Сен-Жермен) мировых звёзд: аргентинца Лионеля Месси и бразильца Неймара, а также на фоне слухов о прекращении контракта с Килианом Мбаппе-одним из сильнейших игроков французской национальной сборной.

Однако едва ли новое название клуба и доплата за смену названия спасут репутацию и финансовое положение турнира.