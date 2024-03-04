Александр Соловьев поделился, что следит за иностранными коллегами и назвал тех, кто его вдохновляет

3 марта прошел уже 5‑й Всероссийский фестиваль прыжков с шестом. В нем участвовали спортсмены всех возрастов России и Белоруссии — совсем юные атлеты и звезды прыжков с шестом. Александр Соловьев, который также принимал участие в фестивале, занял на нем второе место. Легкоатлет говорит, что рад своему выступлению. На нем он поставил свой личный рекорд по прыжкам с шестом в помещении — 5 м 78 см.
Соловьев поделился, что восхищается американским легкоатлетом Кристофером Нильсеном. Ему нравятся и прыжки, и темп спортсмена. Нравится ему и Сэм Кендриксон. Отношения двух американских прыгунов восхитили Александра отсутствием в них соперничества и присутствием поддержки. Он сравнил эти отношения с общением между ним и Михаилом Шмыковым.
Александр Соловьев считает, что в легкой атлетике нет места желанию одержать победу над кем-то, только побить свой собственный рекорд. Он сказал, что их дружбе с Михаилом Шмыковым не мешает борьба.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.