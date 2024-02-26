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Рудковская прокомментировала обрушение кровли в Ледовом дворце Плющенко

Продюсер Рудковская заверила, что в результате обвала кровли в Ледовом дворце Плющенко "ничего не вышло из строя"

1:45
Спорт

Известная продюсер и совладелица академии "Ангелы Плющенко" Яна Рудковская поделилась своим комментарием о случившемся инциденте с обрушением мембранной кровли в Ледовом дворце Евгения Плющенко в Москве.

Продюсер Рудковская заверила, что в результате обвала кровли в Ледовом дворце Плющенко "ничего не вышло из строя"
Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Супруга фигуриста пояснила, что причиной обрушения стала непогода, включая ледяной дождь и скопившийся снег. В результате ферма, поддерживающая кровлю, погнулась.

Для начала ремонтных работ, ими была демонтирована кровля в одной части сооружения. Чтобы ускорить процесс очистки от снега, они разрезали мембрану и застилали лед, чтобы избежать дополнительных повреждений. Рудковская подчеркнула, что работы проводились техническими службами и никто не пострадал.

"Есть видеофиксация, что работы велись техническими службами. Ничего не вышло из строя. Одна балка и мембрана, которую мы сами и разрезали. Видно, что альпинисты разрезают мембрану. Никто не пострадал. Мы всю ночь с Евгением и техническими службами были здесь", — сказала Рудковская в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Рудковская также отметила, что часть детей будет переведена в другое место для занятий, а лёд будет временно удалён для проведения ремонтных работ. Время окончания ремонта будет зависеть от результатов оценки экспертов, добавила Рудковская.

Она заверила, что никаких серьезных повреждений не произошло, и инцидент не оказал негативного влияния на работу Ледового дворца.

В ночь на 26 февраля в Ледовом дворце имени Плющенко прямо по центру катка обрушилась мембранная кровля из-за накопившегося на крыше снега. В здании на тот момент не было людей, соответственно, пострадавших нет.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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