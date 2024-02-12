Сын Евгения Плющенко Александр поделился очередным успехом в фигурном катании

Многодетная мать Яна Рудковская гордится своим сыном Александром и мечтает о его будущих успехах в спорте, подобных его отцу Евгению Плющенко. Он выиграл очередные соревнования по фигурному катанию. Александр Плющенко рассказал об этом в социальных сетях.
Следует отметить, что мальчик немного расстроился из-за одного незасчитанного каскада, но он горд, что уже выступает с тройными прыжками. Александр также выразил благодарность за опыт и подготовку к новым стартам.
"Впереди много важных стартов! Готовимся!" — поделился юный спортсмен.
Рудковская и Плющенко стремятся развивать у своих детей спортивные навыки. Арсений, их младший сын, также уже показал интерес к спорту, выходя на лёд под руководством тренера.
Оба родителя готовы к тому, чтобы их дети достигли в спорте высоких результатов, понимая, что для этого необходимо много усилий и труда.
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