Матч Елены Рыбакиной и Ясмине Паолини в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Дубае не состоится

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая занимает четвёртое место в мировом рейтинге WTA, была вынуждена отозваться от участия в хардовом турнире WTA-1000 в Дубае из-за проблем с желудочно-кишечным трактом.
Четвертьфинальный матч Рыбакиной против Ясмине Паолини из Италии был отменён.
После этого Паолини без борьбы прошла в полуфинал, где сыграет с той, кто одержит победу в матче Маркета Вондроушова из Чехии и Сораны Кырстя из Румынии.
В текущем сезоне Рыбакина уже побеждала на турнирах в Брисбене и Абу-Даби, а также достигла четвертьфинала в Аделаиде и финала турнира WTA-1000 в Дохе. Турнир в Дубае завершится 24 февраля, а нынешней чемпионкой является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.
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