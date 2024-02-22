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Матч Елены Рыбакиной и Ясмине Паолини в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Дубае не состоится

Теннисистка Рыбакина прекратила своё участие в турнире WTA-1000 в Дубае из-за проблем со здоровьем

0:48
Спорт

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая занимает четвёртое место в мировом рейтинге WTA, была вынуждена отозваться от участия в хардовом турнире WTA-1000 в Дубае из-за проблем с желудочно-кишечным трактом.

Теннисистка Рыбакина прекратила своё участие в турнире WTA-1000 в Дубае из-за проблем со здоровьем
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Menzel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Четвертьфинальный матч Рыбакиной против Ясмине Паолини из Италии был отменён.

После этого Паолини без борьбы прошла в полуфинал, где сыграет с той, кто одержит победу в матче Маркета Вондроушова из Чехии и Сораны Кырстя из Румынии.

В текущем сезоне Рыбакина уже побеждала на турнирах в Брисбене и Абу-Даби, а также достигла четвертьфинала в Аделаиде и финала турнира WTA-1000 в Дохе. Турнир в Дубае завершится 24 февраля, а нынешней чемпионкой является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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