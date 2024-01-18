Российская теннисистка Блинкова победила 3-ю ракетку мира во втором круге Australian Open

Российская теннисистка Анна Блинкова, занимающая 57-ю позицию в мировом рейтинге, во втором круге Australian Open выиграла у казахской спортсменки Елены Рыбакиной, которая на тот момент являлась третьей ракеткой мира.
Блинкова одержала победу над Рыбакиной со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20).
Спортсменки провели на корте 2 часа 40 минут.
Теперь Блинковой в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису предстоит сразиться с 31-й ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмине Паолини.
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