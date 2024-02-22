Трицепсы станут крепкими и рельефными: поможет упражнение бещ утяжелителей

Это упражнение невероятно эффективно для трицепсов. Вам не нужны никакие утяжелители для его выполнения, пишет menshealth.com.
Начните с положения планки, локти прямо под плечами, корпус и ягодичные мышцы напряжены.
Наклоните весь торс вперед, поставив плечи перед локтями и опустив туловище к земле как можно ниже, удерживая предплечья на земле.
Удерживая локти и туловище напряженными, выпрямите руки, подтягивая туловище вверх.
Затем вернитесь в положение планки.
Подходы и повторения: 3-4 подхода по 8-12 повторений.
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