Трицепсы станут крепкими и рельефными: поможет упражнение бещ утяжелителей

Упражнение для укрепления трицепсов

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Это упражнение невероятно эффективно для трицепсов. Вам не нужны никакие утяжелители для его выполнения, пишет menshealth.com.

Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli from Northeast Pennsylvania, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Начните с положения планки, локти прямо под плечами, корпус и ягодичные мышцы напряжены.

Наклоните весь торс вперед, поставив плечи перед локтями и опустив туловище к земле как можно ниже, удерживая предплечья на земле.

Удерживая локти и туловище напряженными, выпрямите руки, подтягивая туловище вверх.

Затем вернитесь в положение планки.

Подходы и повторения: 3-4 подхода по 8-12 повторений.

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