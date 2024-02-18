Рафаэль Надаль рассказал, как относится к посещению психолога

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Рафаэль Надаль признался, что дважды посещал психолога

Спорт

Испанский теннисист Рафаэль Надаль подчеркнул значимость консультаций с психологом и открыто об этом рассказал.

Рафаэль Надаль признался, что дважды посещал психолога
Фото: wikimedia.org by Diliff is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Психическое здоровье так же важно, как физическое, и обращение к специалисту по психологии несомненно может помочь в решении проблем и поддержании психологического равновесия, отметил именитый спортсмен.

Разговоры о посещении психолога стали более открытыми в современном обществе, что свидетельствует о повышенной осознанности важности ухода за психическим здоровьем. Аналогия Рафаэля Надаля с посещением врача при боли в ноге очень показательна — умственное здоровье так же требует профессиональной поддержки и ухода.

"Я всегда без проблем об этом говорил. Я дважды ходил к психологу — на двух разных этапах жизни, с двумя разными проблемами. Здорово, что сейчас люди могут это спокойно обсуждать. Если у тебя болит нога, ты идешь к врачу. Тут так же", — сказал Надаль, которого цитирует lasexta. com.

Разум, как отметил Надаль, является важной частью нашего тела, и забота о нем так же важна, как и о других аспектах здоровья.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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