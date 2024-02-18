Напряжение в спине как рукой снимет: просто выполните эти простые упражнения

Эти упражнения очень полезны для спины

1:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Поясница — распространённая болевая точка. Если вы чувствуете ломоту в этом месте, добавление нескольких нежных растяжек в ваши упражнения. Они станут простым способом снять напряжение. Подборкой поделился сайт self.com.

Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli from Northeast Pennsylvania, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Поза Сфинкса

Лягте на живот, ноги вместе и вытяните за спиной.

Поставьте локти под плечи, а предплечья положите на пол, одновременно отрывая грудь от пола.

Прижмите бёдра к полу и подумайте об удлинении позвоночника, сохраняя плечи расслабленными.

Сядьте ровно настолько, чтобы почувствовать приятное растяжение в пояснице.

Не разгибайтесь слишком сильно и немедленно остановитесь, если почувствуете дискомфорт или боль.

Задержитесь в этом положении на 30-60 секунд.

Подтяните копчик и пупок к позвоночнику, чтобы свести к минимуму любое перерастяжение спины.

2. Подтягивание колен к груди

Лягте на спину. Прижмите оба колена к груди.

Медленно раскачивайте туловище взад-вперёд, крепко держась за ноги.

Делайте это в течение 30-60 секунд.

3. Скручивание в положении лёжа

Лягте на спину. Прижмите колени к груди.

Затем отведите оба колена в одну сторону, одновременно поворачивая туловище в противоположном направлении.

Старайтесь держать колени и бёдра на одной линии друг с другом, когда вы подтягиваете их к полу, и держите грудь как можно ровнее к потолку.

Удерживайте эту растяжку в течение 30-60 секунд и повторите с другой стороны.

Поза сфинкса. Техника выполнения и ошибки. Как сохранить поясницу. Дмитрий Свет