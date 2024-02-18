Напряжение в спине как рукой снимет: просто выполните эти простые упражнения

Поясница — распространённая болевая точка. Если вы чувствуете ломоту в этом месте, добавление нескольких нежных растяжек в ваши упражнения. Они станут простым способом снять напряжение. Подборкой поделился сайт self.com.
1. Поза Сфинкса
Лягте на живот, ноги вместе и вытяните за спиной.
Поставьте локти под плечи, а предплечья положите на пол, одновременно отрывая грудь от пола.
Прижмите бёдра к полу и подумайте об удлинении позвоночника, сохраняя плечи расслабленными.
Сядьте ровно настолько, чтобы почувствовать приятное растяжение в пояснице.
Не разгибайтесь слишком сильно и немедленно остановитесь, если почувствуете дискомфорт или боль.
Задержитесь в этом положении на 30-60 секунд.
Подтяните копчик и пупок к позвоночнику, чтобы свести к минимуму любое перерастяжение спины.
2. Подтягивание колен к груди
Лягте на спину. Прижмите оба колена к груди.
Медленно раскачивайте туловище взад-вперёд, крепко держась за ноги.
Делайте это в течение 30-60 секунд.
3. Скручивание в положении лёжа
Лягте на спину. Прижмите колени к груди.
Затем отведите оба колена в одну сторону, одновременно поворачивая туловище в противоположном направлении.
Старайтесь держать колени и бёдра на одной линии друг с другом, когда вы подтягиваете их к полу, и держите грудь как можно ровнее к потолку.
Удерживайте эту растяжку в течение 30-60 секунд и повторите с другой стороны.
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