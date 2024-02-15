Фигуристка Жилина поделилась впечатлениями от съёмок в фильме "Лёд-3"

Фигуристка Вероника Жилина сообщила, что у неё остались только положительные впечатления от съёмок в фильме "Лёд-3".
Спортсменка выразила благодарность за приглашение сняться в кино, признавшись, что она была очень рада такой возможности, так как давно мечтала об этом.
Если выпустят "Лед-4", Жилина, по её признанию, хотела бы сыграть саму себя. На съёмках фигуристка исполнила четверной тулуп и одну из своих программ.
"Впечатления только положительные. Очень рада, что снялась в этом фильме. Спасибо большое, что меня пригласили! Давно мечтала сняться в кино и хотела бы сыграть саму себя в фильме "Лед-4", если он будет. Мне очень понравилось сниматься", — сказала Жилина, слова которой приводит Газета.Ru.
В этом сезоне спортсменка пропустила все соревнования из-за травмы и выступила только на контрольных прокатах сборной России осенью 2023 года. Она сообщила, что только недавно начала исполнять прыжки, а раньше уже показывала тройной аксель и четверной сальхов. Сейчас Жилина активно восстанавливается после травмы.
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