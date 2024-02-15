Фигуристка Жилина поделилась впечатлениями от съёмок в фильме "Лёд-3"

Фигуристка Жилина призналась, что получила удовольствие от съёмок в фильме "Лёд-3"

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фигуристка Вероника Жилина сообщила, что у неё остались только положительные впечатления от съёмок в фильме "Лёд-3".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсменка выразила благодарность за приглашение сняться в кино, признавшись, что она была очень рада такой возможности, так как давно мечтала об этом.

Если выпустят "Лед-4", Жилина, по её признанию, хотела бы сыграть саму себя. На съёмках фигуристка исполнила четверной тулуп и одну из своих программ.

"Впечатления только положительные. Очень рада, что снялась в этом фильме. Спасибо большое, что меня пригласили! Давно мечтала сняться в кино и хотела бы сыграть саму себя в фильме "Лед-4", если он будет. Мне очень понравилось сниматься", — сказала Жилина, слова которой приводит Газета.Ru.

В этом сезоне спортсменка пропустила все соревнования из-за травмы и выступила только на контрольных прокатах сборной России осенью 2023 года. Она сообщила, что только недавно начала исполнять прыжки, а раньше уже показывала тройной аксель и четверной сальхов. Сейчас Жилина активно восстанавливается после травмы.