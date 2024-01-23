Ирина Роднина рассказала, как относится к съёмках фильма о своей жизни

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Фигуристка Ирина Роднина призналась, что ознакомилась со сценарием киноленты о себе

1:01
Спорт

Знаменитая фигуристка Ирина Роднина рассказала, что думает по поводу киноленты о её жизни, съёмки которой начнутся в ближайшем будущем.

Фигуристка Ирина Роднина призналась, что ознакомилась со сценарием киноленты о себе
Фото: wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Фильм о легендарной спортсменке должен выйти уже в 2024 году. Рабочее название ленты — "Роднина".

Депутат Госдумы сообщила, что уже видела сценарий будущей кинокартины.

"Более-менее знакома со сценарием, который составляли по книге ["Слеза чемпионки"], а в ней все правдоподобно. Какой конечный результат — не знаю, потому что сама не принимала участие в съёмках фильма", — сказала Родина, которую цитирует Sport24.

Роднина призналась, что не знает, можно ли сделать красивое кино, основанное на её спортивной жизни. Депутат напомнила, что фильм о ней будет художественным, а значит, создатели могут посмотреть на её историю своими глазами.

Спортсменка добавила, что сценарий читала бегло, и после этого изложила съёмочной группе свои предложения и пожелания.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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