Фетисов жёстко высказался о продлении бана РФ, дав говорящую характеристику членам ИИХФ

Хоккеист Фетисов о продлении бана России: "В ИИХФ не с кем разговаривать и не на кого надеяться"

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Хоккеист, тренер и политик Вячеслав Фетисов выразил своё возмущение продлением запрета на участие России в международных соревнованиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Council.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) уведомила о продлении недопуска российской и белорусской сборных к участию в международных турнирах сезона 2024/25.

Первоначальный бан на игры на международном уровне для России и Белоруссии был введён в 2022 году весной.

Фетисов считает, что в ИИХФ не на кого надеяться и не с кем вести диалог.

А факт отключения Павла Буре от обсуждения недопуска России вызвал у Фетисова искреннее негодование.

"Буре не допустили до обсуждения? Чего тогда от этих дебилов можно ожидать? Сергей Викторович Лавров дал такое определение некомпетентности международных чиновников", — сказал Фетисов в разговоре со "Спорт-Экспресс".

Ранее Павел Буре рассказал, что его, члена ИИХФ, на время обсуждения продления бана России и Белоруссии попросили отключиться от эфира, и вернули его, только когда решение уже было принято, как он выразился, "втихаря".