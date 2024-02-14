Хоккеист, тренер и политик Вячеслав Фетисов выразил своё возмущение продлением запрета на участие России в международных соревнованиях.
Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) уведомила о продлении недопуска российской и белорусской сборных к участию в международных турнирах сезона 2024/25.
Первоначальный бан на игры на международном уровне для России и Белоруссии был введён в 2022 году весной.
Фетисов считает, что в ИИХФ не на кого надеяться и не с кем вести диалог.
А факт отключения Павла Буре от обсуждения недопуска России вызвал у Фетисова искреннее негодование.
"Буре не допустили до обсуждения? Чего тогда от этих дебилов можно ожидать? Сергей Викторович Лавров дал такое определение некомпетентности международных чиновников", — сказал Фетисов в разговоре со "Спорт-Экспресс".
Ранее Павел Буре рассказал, что его, члена ИИХФ, на время обсуждения продления бана России и Белоруссии попросили отключиться от эфира, и вернули его, только когда решение уже было принято, как он выразился, "втихаря".
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.