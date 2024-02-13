Плечи расправятся, осанка улучшится: начните выполнять эти пять простых упражнений - показаны всем, кто много сидит

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Лучшие упражнения для плеч, которые снимут напряжение

2:30
Спорт

У многих плечи часто сводит из-за сидячего образа жизни. Нередко они округляются. Упражнения для их раскрытия помогут снять напряжение, которое ведёт к плохой осанке, боли в шее и затруднённому дыханию.

Лучшие упражнения для плеч, которые снимут напряжение
Фото: Own work by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Шесть упражнений для плеч в йоге от сертифицированного инструктора по йоге и старшего преподавателя YogaWorks в Лос-Анджелесе Майи Маккенн помогут вам. Удерживайте каждую позу в течение трёх-пяти вдохов, чтобы по-настоящему ощутить растяжку. Подборку упражнений опубликовал сайт prevention.com.

1. "Обратная молитва"

Несколько раз отведите плечи назад, чтобы убедиться, что ваши плечи не поднимаются до ушей. Затем заведите руки за спину и сложите ладони вместе в молитвенной позе. Если ваши руки не сводятся до конца, вы всегда можете просто соприкоснуться костяшками пальцев или перевязать их с помощью ремня для йоги, эспандера или полотенца.

2. Сгибание ног на ширине плеч с поворотом

Эта поза йоги улучшает приток крови к верхней части тела.

Встаньте так, чтобы ноги были на расстоянии бедер друг от друга и вытягивались в позвоночнике, когда вы наклоняетесь над ногами.

Прижмите одну ладонь к земле, а другую руку поднимите к потолку, поворачивая туловище в том же направлении, что и поднятая рука. Повторите с другой стороны.

3. "Орлиные руки"

Выпрямите обе руки перед собой.

Обхватите левую руку под правой так, чтобы тыльные стороны ладоней касались друг друга. Обязательно проведите лопатками вниз по спине, наслаждаясь раскрытием передней части тела.

4. Поза верблюда

Встаньте на колени так, чтобы колени были примерно на ширине бёдер, а квадрицепсы располагались перпендикулярно земле. Отсюда положите руки на поясницу так, чтобы пальцы были направлены вниз, одновременно вытягиваясь по позвоночнику и наклоняясь назад, как будто вы наклоняетесь над большим пляжным мячом.

5. "Руки с коровьей мордой"

Поднимите правую руку вверх так, чтобы она была параллельна позвоночнику, и направьте её в направлении плеча так, чтобы пальцы смотрели вниз.

Заведите левую руку за спину и вытяните ее по направлению к правой руке. Если ваши руки соединяются без опоры, сцепите пальцы правой и левой рук вместе.

В противном случае держите ремень или полотенце в каждой руке, чтобы сократить расстояние между ними.

5 Простых растяжек, которые можно сделать за рабочим столом
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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