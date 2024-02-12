Водитель фургона, технический специалист, работа на фабрике: стало известно, чем занимаются сейчас футболисты великой команды Фергюсона

"Класс 1992 года" Манчестер Юнайтед — имена, нанесёнными золотыми буквами в историю футбола. Гиггз, Бекхэм, Скоулз, и Невиллы — звёзды, оставившие свой след на поле. Однако не всем выпускникам 92-го повезло. О том, что произошло с некоторыми из них, рассказал "МК-спорт".
Кевин Пилкингтон. Голкипер, сыгравший за Юнайтед всего восемь матчей, позже нашёл себя в других клубах, а сейчас является тренером вратарей клуба.
Джордж Свитцер. Левый защитник, покинувший Манчестер Юнайтед, сменил карьеру, став техником-оптиком и водителем фургона.
Джон О'Кейн. После неудачи в Юнайтед, играл за несколько других клубов и в настоящее время работает в сфере услуг.
Крис Каспер. Переквалифицировался после травмы и сейчас работает в футбольном клубе.
Саймон Дэвис. Закончил карьеру игрока и стал директором академии футбольного клуба.
Колин Макки. Стал техническим специалистом в строительной компании после завершения карьеры в футболе.
Ленни Тейлор. Ушёл из игры и начал работать на фабрике по производству металлических покрытий.
Джо Робертс. После футбольной карьеры его дальнейшая судьба осталась загадкой.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.