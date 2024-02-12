Водитель фургона, технический специалист, работа на фабрике: стало известно, чем занимаются сейчас футболисты великой команды Фергюсона

Чем сейчас занимаются футболисты великой команды Фергюсона

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

"Класс 1992 года" Манчестер Юнайтед — имена, нанесёнными золотыми буквами в историю футбола. Гиггз, Бекхэм, Скоулз, и Невиллы — звёзды, оставившие свой след на поле. Однако не всем выпускникам 92-го повезло. О том, что произошло с некоторыми из них, рассказал "МК-спорт".

Фото: Own work by Petey21 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Кевин Пилкингтон. Голкипер, сыгравший за Юнайтед всего восемь матчей, позже нашёл себя в других клубах, а сейчас является тренером вратарей клуба.

Джордж Свитцер. Левый защитник, покинувший Манчестер Юнайтед, сменил карьеру, став техником-оптиком и водителем фургона.

Джон О'Кейн. После неудачи в Юнайтед, играл за несколько других клубов и в настоящее время работает в сфере услуг.

Крис Каспер. Переквалифицировался после травмы и сейчас работает в футбольном клубе.

Саймон Дэвис. Закончил карьеру игрока и стал директором академии футбольного клуба.

Колин Макки. Стал техническим специалистом в строительной компании после завершения карьеры в футболе.

Ленни Тейлор. Ушёл из игры и начал работать на фабрике по производству металлических покрытий.

Джо Робертс. После футбольной карьеры его дальнейшая судьба осталась загадкой.

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