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Олимпийский чемпион рассказал, какой российский город становится спортивной меккой страны

Олимпийский чемпион Кожевников рассказал, какой город становится спортивной столицей России

1:35
Спорт

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, поделился своим мнением о новой спортивной арене "СКА-Арена" в Санкт-Петербурге.

Олимпийский чемпион Кожевников рассказал, какой город становится спортивной столицей России
Фото: commons.wikimedia.org by Igorkhait is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсмен уверен, что с открытием этой арены город превратится в спортивную столицу России.

По словам Кожевникова, вместе с уже существующей "Газпром Ареной", "СКА-Арена" является одним из лучших спортивных комплексов в стране. Он отмечает, что Санкт-Петербург теперь может похвастаться отличным футбольным и хоккейным стадионами. Олимпийский чемпион считает, что клубу СКА необходимо создать удобные условия для игры и привлечь болельщиков на арену, чтобы "СКА-Арена" стала настоящим домом для команды.

"Петербург становится спортивной меккой России! У них в городе отличный стадион футбольный, теперь и отличная хоккейная арена есть! Клубу надо ее обжить, привести все как надо, тогда "СКА-Арена" станет полноценным домом" — сказал Кожевников, которого цитирует Газета. Ru.

Новая арена в Санкт-Петербурге предлагает места для 21 500 болельщиков в хоккейной конфигурации. Открытие объекта состоится 11 февраля матчем между СКА и "Сочи".

После 61 матча регулярного сезона КХЛ, СКА, с 85 очками, занимает первое место вместе с ярославским "Локомотивом". Московское "Динамо" идёт на третьем месте, отстающее на три очка. В январе команда СКА уже гарантировала себе место в плей-офф Кубка Гагарина-2024.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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