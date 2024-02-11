Олимпийский чемпион рассказал, какой российский город становится спортивной меккой страны

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, поделился своим мнением о новой спортивной арене "СКА-Арена" в Санкт-Петербурге.
Спортсмен уверен, что с открытием этой арены город превратится в спортивную столицу России.
По словам Кожевникова, вместе с уже существующей "Газпром Ареной", "СКА-Арена" является одним из лучших спортивных комплексов в стране. Он отмечает, что Санкт-Петербург теперь может похвастаться отличным футбольным и хоккейным стадионами. Олимпийский чемпион считает, что клубу СКА необходимо создать удобные условия для игры и привлечь болельщиков на арену, чтобы "СКА-Арена" стала настоящим домом для команды.
"Петербург становится спортивной меккой России! У них в городе отличный стадион футбольный, теперь и отличная хоккейная арена есть! Клубу надо ее обжить, привести все как надо, тогда "СКА-Арена" станет полноценным домом" — сказал Кожевников, которого цитирует Газета. Ru.
Новая арена в Санкт-Петербурге предлагает места для 21 500 болельщиков в хоккейной конфигурации. Открытие объекта состоится 11 февраля матчем между СКА и "Сочи".
После 61 матча регулярного сезона КХЛ, СКА, с 85 очками, занимает первое место вместе с ярославским "Локомотивом". Московское "Динамо" идёт на третьем месте, отстающее на три очка. В январе команда СКА уже гарантировала себе место в плей-офф Кубка Гагарина-2024.
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