Эксперт по спортивной экипировке рассказал, как одеваться на пробежки зимой

Антон Горбашов, руководитель отдела по управлению категорией спортивных товаров Lamoda, предоставил рекомендации о зимнем спортивном гардеробе для пробежек.
Эксперт подчеркнул важность одеваться по слоям и выбирать одежду в зависимости от погодных условий.
Горбашов напомнил, что активный бег создает ощущение температуры выше на 10 градусов. Например, если на улице +10°C, то во время тренировки будет ощущаться примерно +20°C. Следовательно, правильный выбор одежды является особенно важным.
При более низких температурах необходимо надевать больше слоев. Футболка или лонгслив и беговая кофта из флиса являются основой зимнего спортивного гардероба. Далее, по словам специалиста, рекомендуется следовать следующей схеме:
"От обычного пуховика такая куртка отличается тем, что спина утеплена на так сильно, а значит, будет меньше потеть. Также подойдет куртка, которая сочетает в себе согревающий флис и мембрану", — сказал Горбашов, которого цитирует Газета. Ru.
Помимо одежды, Горбашов также рекомендует обратить внимание на выбор обуви и аксессуаров для зимней пробежки. Специальные зимние беговые кроссовки с протектором обеспечивают хорошую адгезию на снегу и льду. Чтобы защититься от холода и ветра, следует использовать шапку, перчатки, шарф и специальные беговые носки.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.