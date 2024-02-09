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Эксперт по спортивной экипировке рассказал, как одеваться на пробежки зимой

Эксперт по спортивной экипировке посоветовал одеваться на пробежку зимой слоями

1:48
Спорт

Антон Горбашов, руководитель отдела по управлению категорией спортивных товаров Lamoda, предоставил рекомендации о зимнем спортивном гардеробе для пробежек.

Эксперт по спортивной экипировке посоветовал одеваться на пробежку зимой слоями
Фото: Openverse by Giuseppe Milo (www.pixael.com) is licensed under CC BY 2.0

Эксперт подчеркнул важность одеваться по слоям и выбирать одежду в зависимости от погодных условий.

Горбашов напомнил, что активный бег создает ощущение температуры выше на 10 градусов. Например, если на улице +10°C, то во время тренировки будет ощущаться примерно +20°C. Следовательно, правильный выбор одежды является особенно важным.

При более низких температурах необходимо надевать больше слоев. Футболка или лонгслив и беговая кофта из флиса являются основой зимнего спортивного гардероба. Далее, по словам специалиста, рекомендуется следовать следующей схеме:

  1. от +10°C и выше — беговые брюки или тайтсы, легкая ветровка;
  2. от -10°C до +10°C — утепленные легинсы или брюки, куртка с воздухопроницаемой подкладкой или мембраной;
  3. ниже -10°C — утепленные тайтсы + беговые брюки и беговая куртка с утеплителем.

"От обычного пуховика такая куртка отличается тем, что спина утеплена на так сильно, а значит, будет меньше потеть. Также подойдет куртка, которая сочетает в себе согревающий флис и мембрану", — сказал Горбашов, которого цитирует Газета. Ru.

Помимо одежды, Горбашов также рекомендует обратить внимание на выбор обуви и аксессуаров для зимней пробежки. Специальные зимние беговые кроссовки с протектором обеспечивают хорошую адгезию на снегу и льду. Чтобы защититься от холода и ветра, следует использовать шапку, перчатки, шарф и специальные беговые носки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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