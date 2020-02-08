Простые советы по зимнему бегу

Бег на улице зимой? Вы с ума сошли? Хотя холодная погода и праздники могут сильно испортить ваш режим бега, это один из лучших сезонов для бега. Погода прохладная, а дорожки не переполнены! Это проще, чем вы думаете. Все, что вам нужно, это несколько ключевых стратегий и четкая цель, и вы будете работать в любую погоду.

Поставьте конкретную цель

Нет ничего более мотивирующего, чем подготовка к гонке или конкретной цели. Вы можете планировать пробежать 5 км или полумарафон. Вы будете иметь мгновенную мотивацию, зная, что вам нужно готовиться к гонке или пробить целевой пробег. Вознаградите себя, когда достигнете своих целей, а затем поставьте еще одну.

Бегите с приятелем или группой

Сделайте ваши тренировки безопасными и социальными. У вас будет встроенный мотивационный источник, друг, с которым можно пообщаться по пути. Бег с другими (или домашними животными) - отличный способ преодолеть зимнее уныние.

Правильная одежда

Наличие правильной одежды имеет все значение в мире. Наслаивание является ключом к предотвращению чрезмерного или недостаточного одевания.

В вашем зимнем беговом гардеробе должны быть кроссовки, шапка или повязка на голову, перчатки, колготки и несколько рубашек с длинным рукавом. Температура вашего тела увеличивается во время бега, поэтому вам не нужно много слоев в большинстве зимних условий.

Бегайте в светлое и теплое время суток

По возможности бегайте в светлое время суток, чтобы вы могли поглотить необходимое солнце, которое редко бывает зимой. Вы будете тренироваться в самое теплое время дня и вернетесь с улыбкой на лице.

Будьте внимательны

Если вы бежите в темное время суток, наденьте светоотражающий жилет или мигающие огни, чтобы вас было заметно. В снежную погоду носите яркую одежду.

Используйте беговую дорожку

Когда погода становится леденящей до костей, используйте беговую дорожку. Бег на беговой дорожке - отличный способ оставаться в форме, а также вы пробежите необходимое расстояние, не рискуя получить травму от скольжения по льду.

Потратьте дополнительное время на разогрев

В холодную погоду ваше тело будет прогреваться медленнее, особенно если вы бегаете по утрам. Потратьте хотя бы пять минут на оживленную прогулку, прежде чем начинать пробежку. Может потребоваться от 10 до 15 минут бега, прежде чем вы полностью разогреетесь. Примите горячий душ, чтобы предварительно разогреть мышцы или положите одежду в сушилку на несколько минут, а затем отправляйтесь на пробежку.

Пейте воду

Пить зимой так же важно, как и летом. Обязательно увлажняйте кожу до, во время и после пробежек, чтобы избежать обезвоживания. Используйте теплые жидкости в бутылке с водой или спрячьте бутылку под куртку, чтобы она не замерзла.

Получайте удовольствие

Меняйте свой маршрут, пробегитесь через праздничные огни района или проведите праздничную гонку. Отправляясь на пробежку, вы будете проводить больше времени на улице, и будете наслаждаться зимой, а не проклинать ее.