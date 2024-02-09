Эти правила позволят сохранить мышечную массу: дело не только в тренировках - принципы раскрыл профессор Люк ван Лун

Четыре правила по сохранению мышечной массы от профессора физиологии

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Профессор физиологии упражнений из медицинского центра Маастрихтского университета Люк ван Лун представил ряд принципов, которые помогут достичь прогресса в тренажёрном зале. Он считает, что питание играет одну из главных ролей.

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1. Заботьтесь о своём рационе

Ешьте больше белковой пиши, которая состоит из аминокислот. После приёма пищи около 55% аминокислот попадает в кровоток, а затем примерно 20% из них усваивается тканями скелетных мышц, способствуя их росту.

Также важно учитывать содержание лейцина аминокислоты, которая играет ключевую роль в стимуляции роста мышц. Рекомендуемая доза белка включает от 700 до 3000 мг лейцина, в зависимости от вашего возраста, веса и целей.

2. Время приёма пищи играет роль

Делите суточную норму белка на равные части в течение дня, с увеличением объёма перед сном.

3. Активность важна для усвоения белка

Ведите активный образ жизни для сохранения мышечной массы.

4. Пережёвывайте пищу тщательно

Эффективность усвоения белка зависит от того, насколько тщательно мы пережевываем пищу. Сывороточный протеин, содержащийся в продуктах, также является хорошим источником белка, так как быстро усваивается организмом.

Такие принципы, разработанные профессором Люком ван Луном, помогают понять, как оптимально использовать питание для роста и поддержания мышечной массы, пишет sst.by.