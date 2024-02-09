Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд спела хит Юрия Шатунова
Кофе с какао: очень удачное сочетание вкусов
Ученые заявили, что кофеином возможно восполнить недостаток сна
Почему в сильные морозы автолюбителям надо извлекать из машины АКБ и уносить с собой домой
Диета для густых волос: от чего отказаться и что добавить в рацион
Изучаем кошачий характер: лучшие породы с неповторимыми привычками
До 20% продавцов недвижимости в Москве стали давать скидку, заметили риелторы
Эксперт Белов назвал возможную национализацию активов "Роснефти" в Германии "прихватизацией"
Ксения Собчак высказалась об интервью Карлсона с Путиным
Эти правила позволят сохранить мышечную массу: дело не только в тренировках - принципы раскрыл профессор Люк ван Лун

Четыре правила по сохранению мышечной массы от профессора физиологии

1:30
Спорт

Профессор физиологии упражнений из медицинского центра Маастрихтского университета Люк ван Лун представил ряд принципов, которые помогут достичь прогресса в тренажёрном зале. Он считает, что питание играет одну из главных ролей.

Четыре правила по сохранению мышечной массы от профессора физиологии
Фото: Own work by Jtdestiny is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

1. Заботьтесь о своём рационе

Ешьте больше белковой пиши, которая состоит из аминокислот. После приёма пищи около 55% аминокислот попадает в кровоток, а затем примерно 20% из них усваивается тканями скелетных мышц, способствуя их росту.

Также важно учитывать содержание лейцина аминокислоты, которая играет ключевую роль в стимуляции роста мышц. Рекомендуемая доза белка включает от 700 до 3000 мг лейцина, в зависимости от вашего возраста, веса и целей.

2. Время приёма пищи играет роль

Делите суточную норму белка на равные части в течение дня, с увеличением объёма перед сном.

3. Активность важна для усвоения белка

Ведите активный образ жизни для сохранения мышечной массы.

4. Пережёвывайте пищу тщательно

Эффективность усвоения белка зависит от того, насколько тщательно мы пережевываем пищу. Сывороточный протеин, содержащийся в продуктах, также является хорошим источником белка, так как быстро усваивается организмом.

Такие принципы, разработанные профессором Люком ван Луном, помогают понять, как оптимально использовать питание для роста и поддержания мышечной массы, пишет sst.by.

Как набирать сухую мышечную массу по науке. 5 простых шагов
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Удивительно, но факт: сделайте это с семенами перца, и они прорастут как по команде - очень необычная процедура

Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.

Как добиться быстрой всхожести семян перца
Секреты красоты: девять советов по вечернему уходу, чтобы просыпаться с идеальной кожей и волосами
Как проснуться красивой: советы по уходу за собой перед сном, чтобы каждое утро начинать с уверенности
Секреты идеальных дворников: как избежать скрипа и полос на стекле
Туристам порекомендовали всегда бросать бутылку с водой под кровать при входе в номер отеля
В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин В Авдеевке ВС РФ применяют тактику "малых котлов", в Крынках — война дронов Дмитрий Плотников
Благодаря этим советам по посадке и выращиванию моркови вы получите мощный урожай
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Избавиться от луковой и морковной мухи можно: просто опрыскивайте растения этим натуральным средством - лук и морковь получат двойную пользу
Избавиться от луковой и морковной мухи можно: просто опрыскивайте растения этим натуральным средством - лук и морковь получат двойную пользу
Последние материалы
Отставка Залужного ударит по боевому духу ВСУ и смутит их западных союзников
MilitaryTimes: украинских мобилизованных отдадут под командование польских наемников
Алтайским школьникам выделят 10 млн рублей на бесплатные путешествия
Кардиолог Конев призвал мерить давление до и после парной в бане
Без этих 5 вещей в салоне автомобиля лучше зимой никуда не выезжать: проверьте себя
Певица Наталья Штурм чудом спаслась из горящего дома
Как избавиться от мешков и синяков под глазами, когда патчи и маски не помогают
Военный эксперт Дандыкин рассказал, чем опасны бои в Авдеевке
Ольге Бузовой стало жалко болеющего раком короля Великобритании
Шеф-пекарь Киселёва рассказала, как испечь хлеб в домашних условиях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников