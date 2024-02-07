Прекрасное упражнение для проработки мышц живота и сжигания калорий в этой области

Скручивание туловища из положения лёжа на спине: проверенный метод укрепления мышц живота

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Скручивание туловища из положения лёжа — это эффективное упражнение, которое помогает развить и укрепить мышцы живота, а также способствует сжиганию калорий.

Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.

Важно помнить, что основной акцент в данном случае должен быть не на амплитуде, с которой поднимается верхняя часть тела, а на непрерывной работе мышц пресса.

Вот как правильно выполнять скручивание туловища из положения лёжа, по версии "Чемпионата":

Ложитесь на спину и согните ноги в коленях. Поднимите ступни и поясницу, плотно прижимая их к полу. Руки можно скрестить на груди или сложить за головой. Важно не оказывать давление кистями рук на шею в области позвоночника. На выдохе начинайте поднимать верхнюю часть спины, слегка округляя её. Старайтесь поднять лопатки от пола и создать напряжение в области пресса. По достижении максимального напряжения пресса, на вдохе медленно опускайте туловище, но не до конца, а затем снова начинайте поднимать его. Осуществляйте упражнение динамично, без пауз, в течение 30-45 секунд.

Стремитесь сохранять правильную технику выполнения и постоянное напряжение в мышцах пресса во время всего упражнения. Если у вас есть проблемы со спиной или здоровьем, рекомендуется проконсультироваться с тренером или врачом перед началом тренировок.