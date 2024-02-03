Получите красивый живот за счёт двух простых упражнений: можно делать в любом месте

С помощью этих упражнений вы получите получить сексуальный живот. Оно очень эффективно для всех мышц живота.
1 упражнение
1. Исходное положение — стоя. Ноги нужно поставить на ширину плеч.
2. Руки необходимо поднять до уровня плеч, ладони повернуть вниз.
3. Далее нужно поднять правую ногу как можно выше.
Сделайте упражнение с левой ногой по 15 раз.
2 упражнение
С помощью боковых скручиваний вы укрепите боковые мышцы живота.
1. Из положения стоя необходимо вытянуть правую руку вниз, а левую положить за голову.
2. Выдохнуть и потянуться левым локтем вверх, макушку наклонить влево.
3. Выдохнуть и вернуться в исходное положение.
Сделать по 15 раз с каждой ногой.
Источник: stavropol.media
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.