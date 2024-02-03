Получите красивый живот за счёт двух простых упражнений: можно делать в любом месте

Два упражнения для красивого живота

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

С помощью этих упражнений вы получите получить сексуальный живот. Оно очень эффективно для всех мышц живота.

Фото: https://www.nourishmovelove.com is licensed under https://www.nourishmovelove.com/back-exercises-for-women/

1 упражнение

1. Исходное положение — стоя. Ноги нужно поставить на ширину плеч.

2. Руки необходимо поднять до уровня плеч, ладони повернуть вниз.

3. Далее нужно поднять правую ногу как можно выше.

Сделайте упражнение с левой ногой по 15 раз.

2 упражнение

С помощью боковых скручиваний вы укрепите боковые мышцы живота.

1. Из положения стоя необходимо вытянуть правую руку вниз, а левую положить за голову.

2. Выдохнуть и потянуться левым локтем вверх, макушку наклонить влево.

3. Выдохнуть и вернуться в исходное положение.

Сделать по 15 раз с каждой ногой.

Источник: stavropol.media

ПЛОСКИЙ ЖИВОТ как у модели ЗА НЕДЕЛЮ / тренировка на пресс / abs workout / 15 min