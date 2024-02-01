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Валерий Карпин объяснил, почему его семья решила переехать в Эстонию: и сам, и жена родились там

Главный тренер сборной РФ по футболу Карпин о переезде семьи в Эстонию: у меня все там

0:55
Спорт

Тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин поделился своими мыслями о переезде его семьи в Эстонию.

Главный тренер сборной РФ по футболу Карпин о переезде семьи в Эстонию: у меня все там
Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Карпин объяснил, что приняли такое решение, поскольку он и его жена родились в Эстонии, и у них там находятся родители, друзья и родственники.

Решение о переезде было принято уже давно, сказал Карпин, просто теперь они обнародовали его публично.

"Всё очень просто. У меня все в Эстонии. Мы всю жизнь знали, что наши дети будут учиться там. Решение было принято уже давно, просто сейчас оно было озвучено", — сказал Карпин в разговоре со Sport.24.

Карпин отметил, что их семье пришлось привыкнуть к такому образу жизни в постоянных разъездах между Россией и Эстонией, и они пока справляются с этим, живя в таком режиме последние полтора года. А что будет дальше — покажет время, добавил Карпин.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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