Футболистов сборной Эстонии заставили извиниться за ужин с Валерием Карпиным

Футболисты сборной Эстонии по футболу Константин Васильев и Сергей Зенев, а также тренер Андрес Опер поужинали с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. И теперь извиняются перед всеми, кого это задело.

"Нам жаль из-за сложившейся ситуации и мы приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией фотографии в социальных сетях. Наш разговор касался только футбола", — говорится в заявлении футболистов и тренера, которое распространил Эстонский футбольный союз.

Бывший игрок сборной Эстонии Андрей Степанов 31 декабря опубликовал в социальных сетях фотографию с Карпиным, Васильевым, Зеневым и несколькими бывшими футболистами.

После этого с критикой футболистов выступил министр культуры Эстонии Пирет Хартман, а также объединение болельщиков сборной Эстонии MTU Jalgpallihaigla, сообщает РБК.

Константин Васильев является капитаном сборной. Но теперь может лишиться капитанской повязки, уже есть такое предложение.

При этом за игроков вступился глава Эстонского футбольного союза Айвар Похлак. По его словам, важно не потерять "право знать людей, которые думают иначе, и право встречаться с ними". Правда, поможет ли это заступничество, вопрос открытый.

Валерий Карпин является уроженцем Нарвы, профессиональную карьеру он начал в Таллине.

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