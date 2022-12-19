В победе Аргентины на чемпионате мира в Катаре обнаружен русский след

Победа Аргентины на чемпионате мира по футболу может стать поводом для грандиозного допингового скандала, заявил, конечно же в шутку, публицист Сергей Стиллавин.

Но, как известно, в каждой шутке есть лишь доля шутки. Особенно сейчас, когда в любой неудаче чего-либо западного немедленно обнаруживается "русский след".

По мнению Стиллавина, найти его будет несложно — при желании, конечно — и в триумфе Мессии и его команды.

"Аргентина купила больше всех доз вакцины "Спутник V", что и стало залогом успеха", — написал публицист в своём Telegram-канале, напомнив, что именно этим препаратом прививался и президент страны Альберто Фернандес.

Стиллавин иронично предположил, что уж коли победа "сборной Месси" будет тщательно разбираться — а она будет, ведь "сделали" аргентинцы французов, — то есть немаленький шанс, что "Спутник V" объявят допингом и запретят "как несправедливое конкурентное преимущество".