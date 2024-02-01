Татьяна Тарасова рассказала, что думает по поводу решения CAS по делу Валиевой

Тренер Тарасова назвала безобразным решение CAS по делу Валиевой

0:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала своё мнение о заявлении главы МОК Томаса Баха относительно решения CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В понедельник CAS объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Тарасова поддержала позицию Баха относительно права каждого на своё мнение.

При этом тренер подчеркнула, что категорически не согласна с решением CAS, назвав его предвзятым и нечестным. По её мнению, такое решение является безобразным.

"Такое решение CAS уважать невозможно. Мнение предвзятое, и решение нечестное, на мой взгляд. А мягко говоря, безобразное!" — сказала Тарасова в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Тарасова также отметила, что в МОК подчеркнули зависимость несовершеннолетних спортсменов от их окружения, и дело Валиевой стало лишним доказательством этому.