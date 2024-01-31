Блогер Саша Стоун рассказал, какой увидел Трусову при знакомстве

Блогер Саша Стоун признался, что при знакомстве с Трусовой увидел в ней себя

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Популярный блогер, актер, певец и боец ММА Саша Стоун рассказал о своём впечатлении от встречи с фигуристкой Александрой Трусовой и выразил своё восхищение её талантом.

Фото: Личный аккаунт Саши Стоуна в Инстаграм

Знакомство между ними произошло на льду, где Стоун продемонстрировал, как кружит Трусову во время их совместного танца, который они позднее опубликовали в социальных сетях. Кроме того, фигуристка и блогер поделились шуточным видео, в котором Трусова пытается научить блогера кататься на коньках. Позже боец пояснил, что видео было шуточным, потому что на самом деле кататься на коньках он умеет с детства, со времён занятий хоккеем.

Стоун отметил, что при первой встрече он увидел в Трусовой себя. Он отметил, что их объединяет преданность спорту, многолетние усилия и слёзы, затраченные на пути к своей мечте.

"При первом знакомстве я увидел в Саше себя: она тоже человек, который много лет с юного возраста отдал одному делу, и это дело — спорт. Она тоже человек, который потерял невероятное количество слез, крови, пота на пути к своей мечте. Человек, который очень многое пережил внутри себя", — сказал Саша Стоун, которого цитирует Газета.Ru.

Он также отметил, что Трусова покорила его своей воспитанностью и интеллигентностью.

Александра Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в 2022 году в Пекине по фигурному катанию. Это знакомство вызвало восторг и интерес у поклонников Саши Стоуна и Александры Трусовой, которые радуются их дружбе и совместным проектам, а также надеются на будущие новые совместные творческие и спортивные инициативы.